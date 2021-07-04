Во время визита священника к тяжелобольной певице МакSим случилось чудо

Певица МакSим Фото: Евгения ГУСЕВА

Последние новости о состоянии Марины Максимовой (настоящее имя певицы МакSим. - Ред.) посеяли сомнения среди поклонников. С одной стороны, личный духовник артистки, игумен Лука (Степанов) заявил, что "Марина в сознании, молится, причастилась и соборовалась". С другой, помощники звезды поспешили опровергнуть ее выход их комы. Но как пациентка в состоянии медикаментозного сна и подключенная к аппарату ИВЛ (то есть с трубкой в трахее) может молиться? И разве возможно одновременно пребывать в осознании и искусственной коме?

Объяснить это, пожалуй, не смогли бы даже врачи. И все потому, что в случае МакSим не обошлось без чуда. Во избежание кривотолков отец Лука записал видеообращение, которое в своем Инстаграме разместила директор артистки Маргарита Соколова.

- Действительно, она [Марина] уже две недели находится в коме, - рассказал священник. - Но когда я вошел, меня встретил ее внимательный и понимающий взгляд. Я пособоровал Марину и причастил Святых Христовых Тайн. И не один я заметил, как ее глаза наполнились радостью, лицо стало светлым. Мы все засвидетельствовали, что она вместе с нами и понимает, что происходит. Так что будем надеяться и вместе молиться об исцелении. И раз милость Божья явилась к ней в причащении Святых Христовых Тайн, в этом благодатном посещении самим Господом, то будем уповать, что с одра болезни воздвигнет ее Господь.

От себя Маргарита Соколова добавила, что МакSим еще не пришла в стабильное состояние и полное сознание.

- Но надежда есть! Наш дорогой друг отец Лука посетил ее, причастил и пособоровал. Это большая радость для нас всех и, прежде всего, для нее, - отметила директор. - Господь дал такую возможность, Марина отреагировала и пришла в какое-то осознание происходящего именно в эти минуты. Верующие люди поймут, что чудеса случаются! Сейчас только ваши молитвы могут помочь!

Напомним, ранее духовник звезды сожалел, что не может провести для МакSим обряд соборования - одно из таинств православной церкви, которое направлено на исцеление тяжелобольного. Оно не только укрепляет душу и тело, но и отпускает грехи. Вот только пациентам без сознания соборование не проводят, потому что человек должен непременно выразить свое согласие, предварительно исповедоваться и причаститься.

Кроме того, отец Лука всех неравнодушных призвал молиться об исцелении певицы. Специальную молитву нужно читать утром и вечером.

Молитва о выздоровлении МакSим от ее духовника

Владыко, Вседержителю, Святый Царю, наказуяй и не умерщвляяй, утверждаяй низпадающия и возводяй низверженныя, телесныя человеков скорби исправляяй, молимся Тебе, Боже наш, рабу Твою Марину немощствующу посети милостию Твоею, прости ей всякое согрешение вольное и невольное. Ей, Господи, врачебную Твою силу с Небесе низпосли, прикоснися телеси, угаси огневицу, укроти страсть и всякую немощь таящуюся, буди врач рабы Твоея Марины, воздвигни ю от одра болезненнаго и от ложа озлобления цела и всесовершенна, даруй ю Церкви Твоей благоугождающа и творяща волю Твою. Твое бо есть, еже миловати и спасати ны, Боже наш, и Тебе славу возсылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно и во веки веков. Аминь.