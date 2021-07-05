Мать Андрея Аршавина об экс-невестке: «Алиса высосала из сына много денег. Она сейчас бьет на жалость всем»

Друзья говорят, что Андрей Аршавин до сих пор любит Алису. Но не может простить за жесткий обман. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

В июле 2019 года Алиса и Андрей Аршавины развелись. Все это время шли суды за дом, в котором проживала Алиса с двумя детьми от первого брака и дочкой от Андрея. Этот особняк в Санкт-Петербурге Андрей Аршавин купил, когда жил с Юлией Барановской, а перед женитьбой на Алисе переписал недвижимость на маму. Пара развелась и мать Аршавина попросила Алису с детьми «на выход» - женщина съезжать не захотела. И вот в июне 2021 года очередная судебная инстанция поставила точку в долгом процессе - вступило в законную силу постановление суда о выселении Алисы Аршавиной из дома ее экс-свекрови Татьяны Аршавиной. 19 июля очередной судебный процесс – с Алисы взыскивают еще и плату за коммуналку и проживание на чужой жилплощади. Сумма иска существенная – по 160 тысяч рублей за каждый из 17 месяцев проживания.

Алиса чемоданы собрала, но выезжать не собирается. На днях написала заявление в суд, просит отсрочку на выселение из-за того, что она больна. На вопросы стороны Аршавиных – почему за все это время не сняла жилье, Алиса не отвечает. Андрей Аршавин выплачивает алименты на дочь Есению в размере около 300 тыс. руб. в месяц. Также Алиса получает алименты на двух старших детей от первого мужа – весьма состоятельного бизнесмена. Алиса Аршавина недавно побывала на записи нескольких телевизионных шоу. Аршавина сообщает, что плохо себя чувствует, ищет нейрохирурга: «Без операции меня нельзя оставлять – могу погибнуть. И делать опасно – нужны сильные специалисты. И я должна срочно перевезти трех детей куда-то…» У женщины проблемы со здоровьем, спровоцированные аутоиммунным заболеванием.

Алиса уже собрала чемоданы, но надеется, что Аршавин и его мама разрешат ей жить в особняке. Арендовать жилье женщина не хочет. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Алиса уверяет, что выслала несколько смс маме Аршавиной с просьбами не выгонять их из дома. Однако сочувствия не находит – Татьяна Ивановна Аршавина на стороне сына. По слухам Андрей Аршавин был безумно влюблен в Алису ради которой бросил Юлию Барановскую с детьми. Но потом узнал об обмане и не смог простить – подал на развод. Это в соцсетях и на ток-шоу Алиса сообщала об изменах звезды футбола и обидах, а сама мечтала отменить развод и помириться. Что же случилось, почему Аршавин обиделся? По слова мамы звезды футбола Алиса его долго обманывала – сообщала, что она работает в спецслужбах, обманом выманила чуть ли не миллион евро.

В ближайшие дни на канале «Россия» выйдет ток-шоу «Прямой эфир», где прозвучит следующее признание Татьяны Аршавиной об экс-невестке:

«У Андрея ангельское терпение. Он так сильно пострадал от Алисы, и он ее еще жалеет. Она обглодала его до костей. Андрей не верит ни одному ее слову. Полтора года она его «кормила» всякой ересью, когда она играл в Казахстане. Андрюша, когда с ней познакомился он еще был с Барановской, но уже ежемесячно посыла ей деньги, она была на его обеспечении. Она высосала из него огромное количество денег. Вот она сейчас бьет на жалость всем. Она профессиональная аферистка. Ей нужны только деньги. Они жили прекрасной жизнью, у Алисы был свой счет, Андрей постоянно перечислял туда деньги. И у меня она брала деньги на лечение, врала. На то, что она, например, участвует в операциях спецслужб, после этого ей оказывают сумасшедшую психологическую помощь, откапывают капельницами после каких-то там военных действий. Ситуация по вымоганию денег чудовищная…»

Теперь мать Аршавина говорит, что Алиса устроит шоу из выселения из особняка. Татьяна Ивановна после скандальных разборок лечится, Алисе необходимо хирургическое вмешательство. Но мирно решить конфликт женщины не готовы – у каждой своя правда.