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В мире6 июля 2021 8:59

Спасаясь от «Талибана»*, афганские военные массово бегут в соседний Таджикистан

Ситуация в стране обострилась на фоне вывода американских войск
Юрий МАЙБОРОДА
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Oтсутствие поддержки со стороны американского воинского контингента оказало деморализующее воздействие на правительственные вооруженные силы

Oтсутствие поддержки со стороны американского воинского контингента оказало деморализующее воздействие на правительственные вооруженные силы

Фото: REUTERS

Столкновения с боевиками «Талибана»* вынудили более тысячи военных правительственных войск Афганистана перейти границу с Таджикистаном чтобы спастись на территории соседней страны.

Согласно информации государственного таджикского информационного агентства «Ховар», прошлой ночью границу пересекли более тысячи солдат, ранее стало известно о бегстве еще около 100 человек.

Власти Таджикистана разрешили военным Афганистана въезд на территорию страны, в то же время президент Таджикистана Эмомали Рахмон объявил мобилизацию, в рамках которой для усиления охраны границы с Афганистаном будет привлечено более 20 тысяч военнослужащих.

Ожесточенные бои сразу в нескольких районах Афганистана вспыхнули на фоне вывода из страны войск США и НАТО.

По словам экспертов, отсутствие поддержки со стороны американского воинского контингента оказало деморализующее воздействие на правительственные вооруженные силы.

Ухудшение ситуации привело к приостановке работы дипмиссий России, Турции и Ирана в городе Мазари-Шариф.

В свою очередь талибы* заявляют, что не представляют угрозы для дипломатов, сотрудников посольств и неправительственных организаций, настаивая на полном выводе иностранных военных с территории страны.

* - «Талибан» – организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003 и запрещена в России

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