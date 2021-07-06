В Пенсионном фонде рассказали, какой будет средняя пенсия в 2024 году

Средняя пенсия, как и средняя зарплата, мало что говорит о реальных пенсиях, которые получают россияне Фото: Мария ЛЕНЦ

Двадцать тысяч триста восемьдесят восемь рублей. Такой будет средняя пенсия для неработающих пенсионеров в 2024 году. Такие данные приводит Пенсионный фонд России в материалах для Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений.

Сюрприза здесь нет. Власти обещали довести страховую пенсию до этого уровня еще в 2018 году. Тогда повышенная индексация должна была стать «подсластителем» к повышению пенсионного возраста. Как планировали в правительстве, темпы роста пенсий должны были в полтора раза превышать темпы официальной инфляции (см. графику). Но пандемия, а точнее ее последствия, спутала все планы.

Во-первых, цены стали расти заметно быстрее. По данным Росстата, только с начала года инфляция составила 4,1%. А впереди еще шесть месяцев. Даже по самым консервативным прогнозам рост цен в этом году составит не менее 6%. Будущая индексация не покроет растущие издержки. Значит, в реальном выражении пенсии даже немного обесценятся (подробнее – ниже).

Во-вторых, средняя пенсия, как и средняя зарплата, мало что говорит о реальных пенсиях, которые получают россияне. Большинство в действительности обходится прожиточным минимумом в регионе, который обязаны платить всем по закону. Это в среднем 12 тысяч рублей в месяц. А больше получают лишь отдельные категории. Например, те, кто живет в крупных городах, кто получал большую зарплату перед выходом на пенсию и кто старше 80 лет.

В-третьих, ежегодная индексация касается только неработающих пенсионеров. Работающим (а таких десять миллионов) прибавка не полагается с 2016 года. Им добавляют не тысячу рублей в год, а лишь 100 – 200 рублей каждый август. Конкретная сумма зависит от зарплаты. В итоге разница между пенсиями у тех, кто работает и кто не работает, составляет в среднем 3 – 4 тысячи рублей в месяц. То есть, у работающих пенсионеров пенсии обесцениваются уже пять лет подряд. На них с каждым годом можно купить все меньше.

Правительство и депутаты уже несколько раз пытались подходить к «снаряду», чтобы уравнять в правах две группы пенсионеров. Но чем дольше тянут, тем больше становятся возможные расходы на это. В итоге решение проблемы продолжают откладывать на потом. Это чем-то похоже на «разморозку» накопительной части пенсии. Ее в конце 2013 года тоже замораживали на время. А получилось навсегда. Потому что, чем больше проходит времени, тем меньше у чиновников желания лечить застарелые болячки. Особенно, если дело касается пенсионной системы.

ВОПРОС НА ЗАСЫПКУ

И что, пенсии съест высокая инфляция?

Не совсем. По закону «О пенсиях» власти обязаны каждый год увеличивать их на сумму не меньше официальной инфляции за прошлый год. Конкретный уровень индексации определят в начале января, исходя из уточненных данных Росстата. К примеру, если инфляция доберется до 6 или даже 7%, то пенсии повысят именно на этот уровень (могут выше, но точно не ниже).

Другое дело, что официальная инфляция – слишком общий показатель. В расходах пенсионеров преобладают продукты питания. А они показывают более высокий рост, чем цены на другие товары и услуги (за исключением разве что стройматериалов, которые в лидерах подорожания). Поэтому если в следующем году государство поднимет пенсии даже на 10%, такая индексация вряд ли компенсирует пенсионерам дополнительные издержки. Покупательная способность пенсий, скорее всего, все-таки снизится.

ГРАФИКА

Как будут расти пенсии в России

Год Индексация (в %) Сумма (тыс. руб.)

2021 +6,3% 17,4

2022 +5,9% 18,5

2023 +5,6% 19,4

2024 +5,5% 20,4

По данным ПФР.

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