Для Навального и его штаба люди - биомасса

Алексей Волков был координатором штаба Навального в городе-герое Волгограде. И видел, по его собственному признанию, «многое и многих»

Одни люди, близкие к Алексею Навальному, покидают страну, чтобы продолжать работу фактически против нее. Другие - бывшие близкими, но в какой-то момент разочаровавшиеся и в вожде, и в его идеях - начинают рассказывать, что на самом деле творилось и творится в этом очаге «свободы и демократии», который носит гордое имя «Фонд борьбы с коррупцией» (организация, признанная в России экстремистской и иноагентом — ред.).

Одним из таких, стал однофамилец «генштабиста» и «изгнанника» Леонида Волкова - Алексей Волков. Он был координатором штаба Навального в городе-герое Волгограде. И видел, по его собственному признанию, «многое и многих».

ПОЧЕМУ ПОЗЕЛЕНЕЛА «РОДИНА-МАТЬ»

В частности, господин Волков рассказал сайту "Газета.ру" о знаменитой «акции», когда появилось изображение Родины-матери с залитыми зеленкой рукой и лицом. С помощью фотошопа, конечно. Приурочить это решили к двух другим «датам» - когда в самого Навального плеснули зеленкой и открытию штаба в Волгограде. Для этого требовалось сделать нечто, что обсуждала бы все страна.

- Мы написали пост. К нему поступило предложение использовать коллаж со скульптурой «Родина-мать зовет!», где ее лицо и рука были зелеными. Руководство в Москве одобрило идею, - рассказывал Алексей Волков. - Федеральный штаб жестко контролировал все публикации местных ячеек. Мы по своей инициативе ничего сами публиковать не могли. А вот тогда поставили пост с картинкой и Москве очень понравилось, потому что удалось привлечь массу внимания.

Ну, еще бы. Об «облитом» зеленкой символе победы над фашизмом сообщили все крупные российские СМИ. Местные коммунисты даже пытались подать в суд. В телешоу ломались копья противниками и малочисленными сторонниками «акции».

- В день открытия штаба приехала делегация из Москвы и уже тогда я чувствовал себя виноватым в том, что так произошло, на что Леонид Волков мне сказал, чтобы я не парился, потому как лучшего для освещения этого инфоповода придумать было невозможно. Он был в восторге.

ПОМАТРОСИЛИ И БРОСИЛИ

Но не в восторге был сам глава волгоградского штаба. Ведь было возбуждено уголовное дело (над чем в московском офисе громко посмеялись — ред.). В офисе прошли обыски, технику изъяли. Алексея Волкова из свидетелей перевели в обвиняемые.

- К осени 2017-го начался судебный процесс. Статью о реабилитации нацизма судья переквалифицировал на осквернение памятника. Было доследствие, - вспоминает Волков. - Следователи и прокуратура настаивали, что речь именно о реабилитации нацизма. Повторное рассмотрение состоялось уже ближе к концу 2018-го.

Сидевший в Волгограде под подпиской о невыезде Волков с Навальным к тому времени сотрудничество прекратил - и тут же закончилась какая-либо поддержка со стороны его штаба. Письмо Леониду Волкову о том, что его однофамильцу нужна помощь по уголовному делу, главный штабной начальник проигнорировал

- Первое время они платили за услуги адвоката, потом бросили, - говорит экс-оппозиционер.

Алексей Волков получил штраф, судимость и … был освобожден от исполнения наказания, потому что прошел срока давности. Московским бывшим старшим товарищам Леша был уже совершенно не интересен.

ДЕНЬГИ НА БОЧКУ

Работали регионалы, само собой, не за идею. Так как платили активистам?

По словам главы Волгоградского штаба, зарплата и перечислялась ему на карту и передавалась наличкой. Когда он нанял двух сотрудников, никак их официально не оформляя, ему из Москвы скидывали деньги на карту «на расходы» - и он оплачивал услуги этих «работающих вчерную» людей:

- Перечисления шли со счетов двух крупнейших банков, со счетов Леонида Волкова. Иногда обезличеннные. Но не от юридических лиц. Леонид, поначалу публиковавший отчеты о сборах донатов, прекратил эту практику сразу, как только в декабре 2017-го для «навальнистов» закончилась избирательная компания.

Тогда штабы, с одной стороны, объявили выборам бойкот, с другой - продолжили работу.

- Объемы работ снизились, - говорит Волков. - Сотрудников начали увольнять, менять большие офисы на маленькие. В то время из шести десятков штабов половина фактически закрылась.

Москва, по словам Алексея Волкова, тогда требовала отчетов по канцтоварам, бумаге, а руководство продолжало ездить в загранкомандировки:

- У меня начали закрадываться мысли о том, какая часть собранных донатов уходит на реальную работу, а какая — на другие цели?

СОТРУДНИКИ — ЭТО БИОМАССА

Отношение к регионалам как к расходному материалу Алексей Волков почувствовал на себе. В какой-то момент ВрИО руководителя сети штабов Иван Жданов пообещал волгоградцу, что Москва решит все серьезные юридические вопросы в его стремлении в местную городскую думу. Только для текучки надо найти местного юриста:

- Я тогда собрал в Волгограде подписные листы, отправил их в Москву Жданову. Их обещал проверить, чтобы не было проблем. Но избирком нашел ошибки, - вспоминает Алексей. - В итоге, я не смог пойти на выборы. Жданов тогда требовал от меня, чтобы я подавал в суд, бился за регистрацию, а потом объявлял выборам бойкот.

Иван Жданов пообещал волгоградцу, что Москва решит все серьезные юридические вопросы в его стремлении в местную городскую думу

А позже Иван позвонил Алексею и в ультимативной форме заявил, что снимает того с должности координатора, жестко «рекомендовав» найти нового. Обращение «волжского» Волкова к Волкову «московскому» с просьбой разобраться в несправедливости осталось без ответа.

- Как только появляются неудобные вопросы или те, в которых он не заинтересован, Леонид их игнорирует или может исчезнуть вообще. Складывалось ощущение, что для него активисты и сотрудники — просто биомасса.

При том следует напомнить, что часть актива «из руководства» зовут митинговать на улицы, уже сидя за границей в тепле и безопасности.

ЛЮДИ НА УЛИЦАХ

Удивительно, но призывая сограждан на акции протеста, «федеральное руководство» сразу гнуло такую линию: все равно власти ничего вам не разрешат. И потому подавать на согласование не надо — а нужно просто «выводить людей на улицы».

- Во многих регионах местные штабы заявляли, писали в чатах, что их сторонники не будут участвовать в несанкционированных акциях. Не желают. А Москва в лице Лёни Волкова и других продолжала настаивать: «Убеждайте — так надо. Мотивируйте! Считают, что решения не популярны — сделайте так, чтобы ваши люди их приняли все-равно!»

Из-за подобных кульбитов на местах на акции протеста удавалось привести от силы два-три десятка человек и фотографа. Он старался выстроить кадр так, чтобы «толпа» казалось побольше и погуще.

- Я наблюдаю последние два года за протестными акциями в Петербурге - и это вообще какая-то клоунада, - заявляет бывший оппозиционер. Они назначают место, Дворцовую площадь, заранее зная, что она будет перекрыта. И там всего лишь одна станция метро для большего количества людей. То есть они провоцируют давку, неудобства для людей, чтобы было вязалово. А потом начинают менять места, притом, что в Telegram-каналах указывают разные. Таким образом они устраивают хаос в городе, водя людей по разным улицам. Получается бессмысленное вождение людей, которых принимают за баранов. Это не то, что бесцельная трата ресурсов и человеческого доверия, это полный непрофессионализм.

Никаких серьезных целей, кроме очередных картинок-страшилок для западных потребителей и спонсоров.

ЛИДЕР — ОДИН

Отношение у лидеров ФБК (признан иноагентом и экстремистской организаций — ред.) к другим оппозиционным структурам, мягко говоря, не дружественное. Декларирование Навальным себя как единственного лидера оппозиции — давнее и агрессивное.

- Вот смотрите, старейшую оппозиционную партию «Яблоко» сторонники Навального не считали политической структурой. Как и хейтили ПАРНАС (регистрация приостановлена Минюстом — ред.) после того, как была взломана их база данных.

У Алексея Навального в принципе была позиция, что он единоличный лидер и никакого другого быть не может Фото: Александр ГЛУЗ

Кстати, во взломе базы сайта «Демократической коалиции» пять лет назад не без оснований подозревали как раз людей, имевших отношение к IT-консультантам навальнистов. Делали вид, что не замечают и других оппонентов власти (если на время они не становились выгодны как временные союзники, вроде «соучастников» так называемого «умного голосования»).

- У Алексея Навального в принципе была позиция, что он единоличный лидер и никакого другого быть не может, - полагает Алексей Волков. - Рыба гниет с головы, поэтому раз у лидера такие амбиции, то у всех внутри структуры, которую он выстроил, такие же амбиции. Никакие другие политические структуры всерьез не воспринимались и даже за конкурентов не считались.

В общем - крайний цинизм и единственное стремление — к власти. Вот и вся «идеология» «борцов с режимом»...

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