Стало еще хуже: у певицы МакSим появились новые образования в легких

Певица МакSим в 2017 году. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Певице MaкSим не становится лучше. 38-летней артистке провели еще одну компьютерную томографию грудной клетки. Там врачи обнаружили новые образования в легких.

Певица MaкSим находится в крайне тяжелом состоянии. Она в коме. Видимые ранее в легких очаги меньше не стали, лишь немного уплотнились. Также появилось небольшое количество новых образований с признаками ухудшения, передает Life.ru.

Тяжелое состояние вокалистки не помешало ее причастить и соборовать. Ее духовник, настоятель Спасо-Преображенского Пронского мужского монастыря Рязанской епархии игумен Лука (Степанов) заверил, что звезда реагировала на таинство.

МакSим на модном показе в Москве, 2013 год. Фото: Михаил ФРОЛОВ

"Она действительно находится в медицинской коме, подключена к аппарату, но это не мешало состояться тому, о чем я рассказал. Я сказал, что она смотрела сознательно, когда причастилась, радовалась искренне. Это было видно по глазам. Это видели и врачи, которые были рядом. Я не сказал, что она в сознании, что мы общались", - цитирует священника РИА Новости.

Он отметил, что его слова нельзя считать официальным заявлением. "Как и нет официального заявления о том, что она шевелилась. И я никаких заявлений не сделал. Я рассказал о том, что было", - добавил игумен Лука.

Ранее помощница находящейся в коме МакSим обратилась к россиянам. По словам Яны Богушевской, публика неверно истолковала слова священника. "Она по-прежнему на ИВЛ. Вероятно, батюшка имел в виду осознанную связь на духовном уровне… Марину не выводили из комы, нет. Показатели еще слишком слабые", - цитирует ее 5-tv.ru.

Напомним, певицу МакSим госпитализировали с двусторонней полисегментарной пневмонией тяжелой степени 12 июня. Через шесть дней ее ввели в медикаментозную кому и подключили к аппарату ИВЛ, а потом и ЭКМО.