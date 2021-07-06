"Еще 7 лет лагерей?!»: На Никиту Белых завели новое дело

Бывший губернатор Кировской области Никита Белых во время допроса 6 июля 2021 г. Кадр из видео СК РФ.

Самому несчастливому губернатору всея Руси, бывшему начальнику Вятки Никите Белых снова не повезло. Ему оставалось сидеть за получение взятки какие-то 3 года (а в случае условно-досрочного освобождения - вообще несколько месяцев), но у бога или власти, похоже, на счет него другие планы. Где - то там решили Белых из тюрьмы пока не выпускать. Против сидельца возбудили новое уголовное дело по статье 286 УК "Превышение должностных полномочий лицом, занимающим госдолжность".

По версии следствия в 2015 году Никита Белых «поспособствовал заключению договора займа на сумму 320 миллионов рублей акционерным обществом "Кировская региональная ипотечная корпорация" с одной из компаний области.

Деньги госкорпорации не вернули, от чего та обанкротилась. Компенсировать урон пришлось из областного бюджета.

Причем, следователи уточняют – «на рабочих совещаниях губернатор давал поручения о распределении данных денег на нужды юридических лиц, которые находились в заведомо неплатежеспособном состоянии". И вывод - "действуя из личной заинтересованности, он обеспечил совершение крупной сделки". То есть чистая 286-ая. До 7 лет. К тем 8-ми, большую часть из которых Белых почти отсидел.

Экс-губернатор Кировской области Никита Белых в Басманном суде, декабрь 2016 г. Фото: Михаил ФРОЛОВ

И с холодной, стальной мыслью, что вор должен сидеть в тюрьме (ну или хотя бы кто-то из воров) – можно было о зеке Белых и подзабыть. Но зацепила странная строка «на нужды юридических лиц, которые находились в заведомо неплатежеспособном состоянии». И почему-то следствие не указало – что это за лицо...

Полюбопытствовал. Заведомо неплатежеспособным оказалось Кировское областное казенное предприятие «Управление по обеспечению топливом», которому и адресовались эти деньги. А все потому что количество неплательщиков за ЖКХ в вымирающей Кировской области в те годы стало чудовищным. К примеру, только местный поселок Рудничный задолжал «Управлению» 106 миллионов рублей, из которых местные жители – 62 миллиона. И тут у типового губернатора есть отличный выбор. Русская рулетка – или не превышать должностные полномочия, заморозив к чертям за неуплату собственных граждан. Или, нарушив инструкции, спасти от мороза людей. Пусть даже на радость местному прокурору (если у того уже есть команда из Москвы - «фас!»).

Кстати, коль Следственный комитет намерен с такой дотошностью расследовать дело Белых, возникает вопрос – станут ли следователи с такими высокими стандартами проверять работу остальных 85 губернаторов? И сколько из них в этом случае на свободе?

Думаю, мало. Возможно, ни одного.