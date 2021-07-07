Путин рекомендовал губернаторам стать ближе к народу

Опубликованы поручения президента по итогам прямой линии Фото: REUTERS

Известно, что ни один вопрос, заданный Владимиру Путину на прямой линии, не остается без ответа. На каждую жалобу последует реакция. Это и произошло — обнародованы поручения президента по темам, с которыми обращались простые люди. Вот главные из них:

1. Губернаторские прямые линии

«Рекомендовать органам исполнительной власти не реже одного раза в год, проводить прямое общение с жителями регионов». Путин фактически поручил губернаторам завести свои прямые линии.

Экс-мэр Москвы Юрий Лужков такое общение, кстати, любил. Каждую неделю в прямом эфире по телевидению он отвечал на телефонные звонки горожан. К сожалению, следующая горадминистрация удачный опыт не поддержала. До нынешнего момента — теперь всем главам регионов придется учится говорить с людьми без посредников. Главное, чтобы губернаторские прямые линии не превращались в профанацию, где заранее отобранные люди жалуются на заранее согласованные незначительные проблемы.

2. Комплексная газификация

Сейчас энергетики при подключении участка к газу подводят трубу лишь до границы частной земли. Дальше хозяин должен сам искать фирмы, которые поставят необходимое оборудование, подключат его к трубе у границы. Путин поручил, чтобы у людей была возможность заказать все работы у одной компании. Кто тянет трубу, тот и делает все остальное.

3. Зарплата провинциальных пожарных

Из федерального бюджета выделят деньги для софинансирования зарплат пожарным в регионах с «высоким уровнем пожарной опасности, низкой плотностью населения и низким уровнем бюджетной обеспеченности». Огнеборцы будут получать не меньше коллег из благополучных областей.

4. Кредиты малому бизнесу

Правительство, Центробанк и Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства должны выдавать больше льготных кредитов малому и среднему бизнесу.

5. Контроль загрязнений

Правительству поручено установить «меры ответственности» для предприятий, у которых не работает система автоматического контроля за грязными выбросами. Кроме этого, власти собираются расширить виды загрязнений, за которыми будет следить автоматика. О чем конкретно речь, пока не известно — конкретные предложения поручtно дать до 1 июля 2022 года.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

"Зачем после отставки работать – буду на печке сидеть!" - 12 ярких высказываний Владимира Путина во время Прямой линии 2021

Во время «Прямых линий» Владимира Путина "Комсомолка" всегда подмечала самые яркие фразы, которыми президент сопровождал свои ответы. В "КП" традиционно называют их "путинками". Вот свежая порция с "Прямой линии"-2021 (подробнее)