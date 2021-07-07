Путин провел совещание с правительством: газ - в поселки, школьникам - по десять тысяч

Президент России Владимир Путин во время совещания с правительством РФ в режиме видеоконференции в Кремле. Фото: Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС

Владимир Путин во время совещания с правительством обсудил, как выполняются социальные программы государства, как идет борьба с коронавирусом и когда всех уже газифицируют.

ЕВРО 2020 И COVID

- За последнюю неделю темпы вакцинации в среднем по России возросли в 1,8 раза, - рассказала вице-премьер Татьяна Голикова.

Удивительным образом абсолютным лидером и аутсайдером оказались два соседних региона. Самый большой процент населения привит в Чечне, а самый маленький — в Дагестане.

За неделю темпы вакцинации в России возросли в 1,8 раза. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Путин спросил Голикову, как на заболеваемость повлиял футбольный чемпионат Европы.

- Несмотря на то, что и организаторы чемпионата, и власти города старались соблюдать ограничительные меры... под влиянием эмоций граждане не могут до конца строго этому следовать. На сегодняшний день это повлияло на заболеваемость в городе, - ответила зампред правительства.

СОЦИАЛЬНАЯ ГАЗИФИКАЦИЯ

Вице-премьер Александр Новак пообещал закончить газификацию населенных пунктов к 2030 году. А в ближайшие два с половиной года бесплатно будет проведен газ до участков в 36 тысячах населенных пунктов.

Раньше в программе участвовало большое количество компаний. Газ до поселков тянули одни, внутреннюю сеть строили другие, участки подключали третьи. Теперь всем этим займется единый оператор. В большинстве регионов им станет Газпром.

В ближайшие два с половиной года бесплатно будет проведен газ до участков в 36 тысячах населенных пунктов. Фото: Владимир Смирнов/ТАСС

Люди смогут заказать установку домового оборудования у тех же, кто протянет трубу.

- Гражданин сможет заказать эту услугу по регулируемым государством ставкам, а также получить на выбор разные варианты газоиспользующего оборудования: плиту, котел, бойлер разных марок, - в зависимости от потребностей, - добавил Новак.

- Комплекс большой, важно, чтобы все работало. Это важно для людей, качество их жизни меняется, - напомнил Путин.

ЗЕКИ НА БАМЕ

Вице-премьер Марат Хуснуллин рассказал, что модернизацию Восточного полигона (это БАМ и часть Транссиба в Восточной Сибири) тормозит нехватка рабочих рук. Сейчас работает 14 тысяч человек, а надо не меньше 30. Судя по всему, людей ищут буквально везде.

- Ведем работу с ФСИН — 1000 человек мобилизуем, - сообщил Хуснуллин. Чиновник, правда, не уточнил, арестанты идут добровольно или нет.

«Подали заявку на привлечение (рабочих — Ред.) с Белоруссией. Планируем привезти из Киргизии, Узбекистана», - добавил вице-премьер.

ГРЕБЕНКА НА ВЗЛЕТНОЙ ПОЛОСЕ

Во вторник, 6 июля, Путин летал в Кемерово по случаю 300-летия Кузбасса. Президент поделился впечатлениями от поездки.

- Я вчера взлетал - «гребенка» там на взлетно-посадочной полосе. Сразу меня там командир предупредил: пристегнитесь и прочее-прочее. Стюардесса зашла: не ставьте стакан. Надо этим заниматься, это серьезный вопрос. Ну ладно я прилетел-улетел, не так часто там бываю, а люди-то каждый день летают, - дал указание Путин.

ДЕСЯТЬ ТЫСЯЧ НА ШКОЛЬНИКА

Министр труда Антон Котяков рассказал, что по десять тысяч рублей на школьника начнут выплачивать с 16 августа.

- С 15 июля начнется прием заявлений на единовременную выплату на детей от шести до 18 лет, а также с детьми старше 18 лет, но имеющими ограничения по здоровью, которые продолжают учиться в школе. Выплату получат все дети шестилетнего возраста, в том числе и те, кто в этом году может еще по каким-то причинам не пойти в школу, - рассказал Котяков.

Родители 20 миллионов школьников в общей сложности получат 204 миллиардов рублей.