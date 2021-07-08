Доведенная до отчаяния Юлия Меньшова сделала важное заявление перед похоронами отца

Юлия Меньшова с мужем. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

За несколько часов до начала церемонии прощания с Владимиром Меньшовым его дочь обратилась к подписчикам в Инстаграме, сделав сразу несколько важных заявлений. Во-первых, Юлия Меньшова развеяла слухи о состоянии своей матери Веры Алентовой, которая якобы попала в реанимацию, узнав о смерти любимого супруга. "Мамочка дома", - написала актриса, опубликовав трогательный снимок: рука в руке крупным планом.

- Вынуждена прокомментировать: мама не была в реанимации. Сегодня ее планово выписали из больницы после двух отрицательных тестов (на коронавирус. - Ред.) и контрольной компьютерной томографии. У мамы вырабатываются антитела и она не представляет опасности для окружающих, - сообщила дочь режиссера, чтобы избежать неловких ситуаций на похоронах.

Кроме того, Меньшова, интервьюер и телеведущая с большим стажем, оставила эмоциональное послание коллегам-журналистам, которые за три дня буквально истерзали ее звонками. Актриса призналась, что очень переживает за маму и попросила о сострадании.

- После перенесенной болезни мама очень слаба, поэтому я хочу обратиться ко всем журналистам, которые в эти горькие дни обрывают ее и мой телефон, а завтра придут на прощание с папой: пожалуйста, будьте людьми!!! - попросила Юлия Меньшова. - Профессиональная необходимость делать новости не может перечеркивать ваше человеческое начало и уважение к горю. Не просите от нас комментариев, Бога ради!

Провожать в последний путь оскароносного режиссера Владимира Меньшова, который скончался от последствий коронавируса на 82-м году жизни, будут завтра, 8 июля, в Доме кино. В 11.00 начнется гражданская панихида - проститься с Владимиром Валентиновичем смогут все желающие, но гроб по последним правилам эпидемиологической безопасности будет закрыт стеклом. В 14.00 состоится отпевание в храме Покрова Пресвятой Богородицы в Красном селе, а в 16.00 - похороны на Новодевичьем кладбище.

Напомним, Владимир Меньшов и Вера Алентова попали в столичную больницу №15 с коронавирусом в конце июня: 22 числа госпитализировали режиссера, а спустя несколько дней - его супругу. Меньшов был уже очень слаб и задыхался в состоянии покоя, из-за чего врачам пришлось ввести его в искусственную кому и подключить к аппарату ИВЛ. Однако, все усилия медиков оказались тщетны: утром 5 июля народного артиста не стало. Как заверил "КП" врач-пульмонолог, в таком возрасте от фатальных последствий ковида знаменитого пациента могла спасти только сделанная вовремя прививка.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Делал ли Владимир Меньшов прививку от коронавируса, который его убил

О вакцинации артиста "Комсомолка" спросила его друзей и коллег (подробности)