Раздавленная горем Юлия Меньшова обратилась к умершему отцу

Юлия не скрывает, что раздавлена горем Фото: Борис КУДРЯВОВ

Юлия Меньшова поделилась скорбным сообщением о своем знаменитом отце. Владимир Меньшов скончался 5 июля на 82-м году жизни. Его дочь рассказала о тайном знаке и обратилась к умершему родителю.

"Папа всю жизнь любил настенные художественные календари. Затеяв большую семейную фотосессию в декабре 2020, у меня был тайный план. Я хотела сделать для него большой перекидной календарь. И этот новогодний подарок удался в полной мере", - начала свой монолог Юлия Меньшова.

По ее словам, Владимир Меньшов был очень доволен и рад. А спустя какое-то время Юля уже и подзабыла, как именно отбирала кадры, распределяя их по месяцам. "Но вчера, заехав в квартиру родителей, натолкнулась глазами на замерший на календаре «июнь», и почти автоматически перекинула страничку… А там оказалась именно эта фотография, которая теперь мне кажется символом нашего прощания…", - написала в блоге артистка.

Меньшова рассказала, что ее отец "растворяется в вечности любви". После чего напомнила, что все желающие могут прийти проститься с режиссером фильмов "Москва слезам не верит" и "Любовь и голуби" 8 июля в Доме Кино. Потом будет отпевание в храме Покрова Пресвятой Богородицы в Красном селе. Похоронят мэтра на Новодевичьем кладбище рядом с Василием Лановым.

Юлия не скрывает, что раздавлена горем. Она обратилась к умершему отцу. "Пап, в эти дни Москва безоговорочно верит слезам. И местом твоего упокоения станет кладбище, куда совсем мальчишкой ты приходил и, замирая от благоговения, читал имена на памятниках: Чехов, Станиславский, Шостакович… Теперь и ты в их ряду! Так хочется тебе позвонить и рассказать об этом… Ты бы точно в ответ присвистнул: «Ешкин кот!»", - написала Меньшова, чем в очередной раз довела публику до слез.

Многие спрашивают актрису о состоянии ее мамы Веры Алентовой. Как известно, Вера Валентиновна попала в больницу вслед за мужем. Ей диагностировали коронавирус. Сначала сообщалось, что кризисное состояние удалось преодолеть. Но вскоре эта информация была опровергнута. Народную артистку перевели из обычной палаты обратно в реанимацию. Положительной динамики в лечении пока нет.