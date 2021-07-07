Веру Алентову выписали из больницы перед прощанием с Владимиром Меньшовым

Народная артистка России вернулась домой к дочери Фото: Борис КУДРЯВОВ

Вера Алентова вернулась домой после лечения коронавируса. Об этом 7 июля 2021 года сообщила ее дочь в Инстаграме.

- Мамочка дома, — подписала Юлия Меньшова трогательный снимок.

Напомним, Вера Алентова была госпитализирована 28 июня 2021 с диагнозом коронавирус. 79-летняя актриса сперва попала в реанимацию, а через несколько дней ее перевели в обычную палату. Примерно в это же время заболел ее муж – кинорежиссер Владимир Меньшов. Первоначально состояние Алентовой было тяжелее, чем у ее супруга. У Меньшова болезнь протекала в лёгкой форме. Ещё 22 июня 2021 к нему приезжала скорая. Но от госпитализации он отказался, сдал тест на коронавирус.

Через четыре дня ему объявили диагноз – ковид. В тот же день его забрали в московскую городскую больницу имени Филатова, которая сейчас перепрофилирована под коронавирусных пациентов. При госпитализации медики выявили у Меньшова низкий уровень сатурации — 89% (при норме для взрослых 95% и выше). Владимир Меньшов умер 5 июля в 9:36 утра. Ему был 81 год.

Стоит напомнить, что за полгода до него в эту же больницу им. Филатова попали Василий Лановой и его супруга Ирина Купченко, и тоже с коронавирусной инфекцией. Лановой скончался 28 января.

Вера Алентова вернулась домой после лечения коронавируса. Об этом 7 июля 2021 года сообщила ее дочь в Инстаграме. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Так распорядилась судьба, что Владимира Меньшова похоронят на Новодевичьем кладбище рядом с Василием Лановым.

Церемония прощания пройдёт в четверг, 8 июля 2021, в Доме кино.

Гражданская панихида начнется в 11.00. Гроб будет защищён стеклом, так теперь прощаются с умершими от коронавирусной инфекции. В 14.00 - отпевание в храме Покрова Пресвятой Богородицы в Красном селе. В 16.00 - похороны на Новодевичьем кладбище.

До сегодняшнего дня было неясно, сможет ли попрощаться с мужем Вера Алентова. Её самочувствие как будто бы улучшилось, она находилась в палате. В театре имени Пушкина, где служит актриса, её коллеги надеялись, что актрису готовят к выписке. Верили, что она попрощается с Владимиром Меньшовым.

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