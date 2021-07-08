В порту Дубая прогремел мощный взрыв: на нефтяном танкере загорелся контейнер

Согласно официальной версии событий, на судне взорвался контейнер, заполненный легковоспламеняющимися веществами Фото: REUTERS

В дубайском порту Джебель-Али произошел мощный взрыв. По утверждениям очевидцев, толчок ощущался во многих местах города, а в соцсетях появилось видео огненного шара, поднимающегося в небе над портом.

По заверениям властей эмирата, взрыв произошел на стоящем на якоре нефтяном танкере, а погибших и пострадавших в результате инцидента нет.

Согласно официальной версии событий, на судне взорвался контейнер, заполненный легковоспламеняющимися веществами. После этого на судне произошел пожар, но сотрудники Департамента гражданской обороны сумели справиться с огнем. Информации о повреждении находящихся рядом кораблей пока нет.

Происшествие заставило пользователей соцсетей вспомнить о трагедии, случившейся почти год назад – 4 августа 2020 года в порту Бейрута с разницей в полминуты прогремели два взрыва. Во время второго взорвалось около 2750 тонн аммиачной селитры, хранившейся в портовой зоне несколько лет. Катастрофа стала причиной гибели свыше двухсот человек, без крова над головой остались около 300 тысяч жителей ливанской столицы, а за помощью к медикам обратились почти 6 тысяч человек. На следующий день в городе было введено чрезвычайное положение, а правительство Ливана объявило Бейрут зоной стихийного бедствия.

В январе текущего года Интерпол выдал ордер на арест владельца и капитана судна «Rhosus», перевозившее злополучную селитру в 2013 году. Тогда корабль, зашедший в порт Бейрута, был признан негодным к дальнейшему плаванию, груз конфискован и размещен в портовой зоне, а само судно, предположительно, затоплено в акватории порта.