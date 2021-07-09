«Привился вместе с тещей!»: кто из российских звезд уже сделал прививку от коронавируса

Олег Газманов привился от ковида. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Из-за новой волны коронавируса звезды стали активно прививаться. У актеров, телевизионщиков, музыкантов жизнь активная. Съемки в телепроектах, кино, сериалах, репетиции спектаклей и другие активности, отпуск. Многие боятся заразить пожилых родственников. В общем, все как у обычных людей. Мы составили самый свежий список знаменитостей, которые сделали прививки за последние два месяца. Многие вакцинировались, несмотря на то что переболели COVID-19. У кого-то пришло время ревакцинироваться, есть артисты, которые сделали прививку впервые, так как новый штамм вируса более заразный.

Юлия Пересильд. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Юлия Меньшова. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

В июле прививку сделала 53-летняя певица Валерия и ее муж 52-летний продюсер Иосиф Пригожин, которые переболели британским штаммом коронавируса в начале этого года. Антитела у них были, но врачи говорят – для защиты от нового штамма их нужно много. Поэтому Валерия сделала «Спутник Лайт». Звезда перенесла процедуру легко, а перед этим побеседовала с разработчиком вакцины: «Я счастлива, что мне выпал шанс познакомиться с ярчайшим учёным, одним из крупнейших мировых светил, микробиологом, академиком Александром Леонидовичем Гинцбургом, возглавляющим НИЦЭМ им. Ф. Гамалеи. Я благодарна, что он уделил нам время и ответил на все волнующие вопросы по поводу вакцины Спутник V. Наша семья приняла решение привиться, несмотря на большое количество антител у каждого из нас, сделали это прямо на месте. Главный аргумент - защита нашей маленькой внучки, которой пока нельзя прививаться. Понимаю одно, что эта вакцина —наша национальная гордость, которую различные бизнес-группы пытаются дискредитировать».

Валерия с Александром Гинцбургом. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Телеведущий Борис Корчевников. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

75-летний Евгений Петросян переболел коронавирусом прошлой осенью и перед новым съемочным годом тоже сделал прививку: «После перенесенного коронавируса выждал срок и сегодня вакцинировался! С моей точки зрения, это единственно верное решение!».

52-летняя Эвелина Бледанс была с антителами после болезни, но привилась перед путешествием с сыном: «Мне Семена везти на дельфинотерапию в Сочи в конце месяца, а без QR кода это невозможно, поэтому без вариантов! Я человек законопослушный и год лишения свободы за подделку QR кода (хотя друзья настоятельно рекомендовали) не моя тема».

69-летний Олег Газманов привился всей семьей, включая 85-летнюю тещу. Музыкант аргументирует свое решение: «От вакцины никто не умер, а COVID-19 смертельно опасен. Многих унес и многие из моего окружения погибли! Да и вред от вакцины никем не доказан. Большинство людей ее переносят легко и прививка в любом случае лучше, чем ковид. У меня и у жены до сих пор присутствуют разные неприятные последствия после болезни. Жалею, что не успел привиться раньше - вакцины еще не было. Страны, где большинство населения вакцинировались уже победили эпидемию. И ещё. В свое время оспу, корь, полиомиелит и прочие опаснейшие болезни победили с помощью поголовной вакцинации. И никто не орал, что это покушение на свободу. Позор известным личностям, саботирующим вакцинацию. Из-за них обязательно кто-то из их поклонников погибнет, прислушавшись к их идеям. Более того - считаю это не личным делом каждого. Потому, что, заболев, они заразят всех, с кем общаются, «раскрутив» эпидемию еще больше. Удивляюсь правительству за крайне мягкие меры в этом направлении».