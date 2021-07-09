Секретное лекарство шоу-бизнеса: чем будут спасать певицу МакSим

Спустя три недели медикаментозной комы близкие и поклонники с нетерпением ждут, когда же придет в сознание певица МакSим. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Спустя три недели медикаментозной комы близкие и поклонники с нетерпением ждут, когда же придет в сознание певица МакSим. Ее директор Маргарита Соколова, попавшая в больницу с ковидом одновременно с артисткой, уже выписалась домой и восстанавливается после болезни. Как призналась администратор, помогла ей в этом новая разработка новосибирских ученых - "волшебные капсулы", которые буквально за несколько дней поставили Соколову на ноги.

- Это новый БАД на основе какого-то очень редкого кедра, который перезапускает иммунную систему и помогает организму справляться при самых разных диагнозах, - своими словами объяснил kp.ru Артур Цветков, он же vj Арчи, который и передал Соколовой пилюли. - Так получилось, что в декабре я познакомился с ребятами из Новосибирска, авторами и разработчиками этой добавки. Сам я коронавирусом не болел, поэтому "протестировал" новое средство на всех своих знакомых. Отправлял его Лере Кудрявцевой, многим друзьям и коллегам. Даже мой папа, недавно выписавшийся из больницы после Covid-19, его принимал: чувствует себя отлично, давление стабилизировалось. А приятельнице удалось с этими капсулами выходить дедушку, который лежал уже две недели без надежды на выздоровление.

Побочных эффектов, как уверяют продавцы, их БАД не имеет. Вот только есть у нее другой существенный минус: цена в 90 тысяч рублей (!) за 20 капсул. Плюс БАДы, как мы помним по обязательной надписи на упаковке, не являются лекарственным средством, а значит, что клинически подтверждена только их безопасность, а не эффект. Тем не менее, именно чудо-пилюлями из кедра и собираются спасать певицу МакSим.

- Изобретатель препарата 24/7 на связи с ее директором Маргаритой Соколовой. И все мы ждем, что Марина (настоящее имя певицы. - Ред.) как можно скорее придет в себя, чтобы наконец дать ей эти капсулы, - рассказал vj Арчи. - К сожалению, без сознания этого не сделаешь: пациент должен самостоятельно проглотить таблетку. Но я верю, что мы обязательно вытащим МакSим, надо лишь чуть-чуть подождать, пока она проснется.

Однако, хороших новостей от представителей артистки по-прежнему нет: по официальным данным, Марина все еще находится в медикаментозной коме и дышит с помощью аппарата ИВЛ. При этом анализы на ковид у певицы отрицательные: врачи спасают ее от двусторонней полисегментарной пневмонии, и эта болезнь едва ли не хуже коронавируса.

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