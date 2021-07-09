Как я прививался от ковида, нарушая рекомендации врачей и до, и после

Вреда от прививочных ограничений намного больше, чем пользы Фото: Иван МАКЕЕВ

- Мочили? - спросил меня врач, когда я в июне пришел на второй укол «Спутника V» и рассказывал ему о том, как перенес первый. Хорошо, кстати, перенес. Слегка потемпературил в первый вечер, и все.

- Конечно, мочил, - говорю. - И в этот день, и на следующий, и вообще каждый. Иногда по нескольку раз.

- Я же вам говорил, что нельзя! - не без отчаяния сказал врач.

Во-первых, не говорил. Ну, или я забыл. А во-вторых, почему не мочить-то? У меня медицинского образования нет, но медициной по жизни я интересуюсь. Опять же в университете в своем время я прослушал краткий курс формальной логики.

Давайте же рассуждать логически: вакцина вводится внутримышечно. В переднюю дельтовидную мышцу плеча. В ходе процедуры неизбежно травмируются капилляры — самые крохотные сосудики нашего организма. Ранку от укола прижимают стерильной спиртовой салфеткой, кровь останавливается - дырку в капилляре запечатывают переполошившиеся тромбоциты и вода, пока вы моетесь в душе, попасть внутрь никак не может.

- А вы можете объяснить, почему место прививки нельзя мочить? Были какие-то исследования? - спросил я доктора. Он как-то замялся, мне стало его жалко, и я не стал ему рассказывать, что я вообще-то наплевал и на другие ограничения.

Дело в том, что первый укол мне сделали ранним субботним утром, а уже субботним днем я остро ощутил, что пройти мимо холодильника с пивом в супермаркете мне как-то сложно. Суббота, друзья, она раз в неделю.

Ну и взял пару банок и выпил. Нет, не в супермаркете — до дома дотерпел.

И ничего страшного не случилось, представляете? Хотя сколько разговоров было.

Тут я вспомнил, что накануне прививки пятница была. И я… Но чисто символически, клянусь.

А на другой день мне остро захотелось покататься на велосипеде. «Избегайте физических нагрузок», - вспомнил я, и мы с сыном доехали до «Сокольников» на электричке, планируя покататься минут сорок. Но потом мы как-то увлеклись и слезли с великов через 5 часов. Я обожаю велосипед. Язык у меня был на плече - давно не практиковался, а тут сразу километров пятьдесят.

Но снова ничего особенного не случилось. Я прекрасно себя чувствовал.

Кстати, а как в других странах? Тоже запрещают выпивать «три дня до, три дня после» и прочее? Интересно было бы узнать, правда? Я и узнал. Благо куча моих знакомых, приятелей и друзей распространились по всему миру.

- Никаких ограничений не было. Только посидеть 15 минут в комнате ожидания сразу после прививки, - ответил мне Роман из Тель-Авива.

- Нас просили посидеть в машине 15 минут сразу после вакцины - на случай аллергической реакции. Ну, и потом следить за собой - если что-то не так, ехать в госпиталь. Например, покраснение в месте прививки появилось или состояние ухудшилось, - пишут мне из Ванкувера. - Насчет алкоголя ничего не говорили. Сказали, занимайтесь тем, чем обычно занимаетесь, но если есть слабость, озноб, ломота в суставах (нормальная реакция, как простуда), то take it easy (то есть не парьтесь. - Авт.)»

Ладно, с Израилем и Канадой все понятно. А в США что?

- Ничего не запрещали, только велели в коридоре 15 минут посидеть! Но я сама спросила: а пива можно выпить после прививки? - рассказывает моя однокурсница, она в Лос-Анджелесе живет. - А врач такой говорит: «я вам не могу дать такой совет, поскольку это будет выглядеть, как будто я вас склоняю к употреблению спиртного. Так что на ваше усмотрение».

Наконец, своими впечатлениями поделился Роман из Брюсселя (это другой Роман, не тель-авивский):

- Приезжаю с утра после вчерашних футбольных страстей (какой-то важный матч в рамках Евро-2020 был. - Авт.) в центр вакцинации. Бабуля-врач спрашивает, хорошо ли я себя чувствую. Нормально, говорю, легкое похмелье... А она мне: «Да сегодня все здесь с похмельем, даже я». И шлепнула мне вторую дозу «Модерны».

Так что же всем этим хочет сказать автор, то есть я. Во-первых, я глубоко приветствую умеренное употребление алкоголя, а то и полный отказ от него. Во-вторых, в целом советую к врачам все же прислушиваться. В-третьих, я не дурак и осознаю, что любая прививка — штука серьезная, это мощное вмешательство в иммунную систему человека. Наконец, надираться хлам в день прививки не стоит хотя бы потому, что возможную температуру вы будете сбивать парацетамолом, а в сочетании с этанолом он плохо влияет на печень (это доказанный факт, погуглите).

Но сдается мне, что чрезмерная забота наших чиновников от медицины выходит стране боком. Вреда от этих прививочных ограничений намного больше, чем пользы. «Да ну эту прививку. Явно вредит организму, раз так беречься потом надо», - думает народ и не идет вакцинироваться. Это помимо остальных чудовищных, пещерных заблуждений, которые сегодня чрезвычайно распространены.

Посидеть после прививки около кабинета врача - это святое, на случай возможного анафилактического шока. Но остальные-то требования явно от балды. На мой взгляд, действовать после прививки надо по самочувствию. Если нездоровится — ну какие уж тут физнагрузки. И пить в три горла беленькую, когда у тебя тело ломит, тоже вряд ли захочется. Нормальные эксперты, кстати, так и говорят.

Я пообщался с жителями четырех стран, где не самая плохая медицина в мире (это мягко говоря). Неужто там медики малограмотные или гражданам зла желают.

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