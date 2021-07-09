Анна Попова: «Среди привитых от коронавируса у нас заболевают два человека из трехсот»

Глава Роспотребнадзора рассказала, где в России хуже ситуация с ковидом, откуда к нам завозят дельта-штамм и насколько эффективны сейчас вакцины Фото: Иван МАКЕЕВ

САМЫЕ УЯЗВИМЫЕ ДЛЯ КОРОНАВИРУСА СЕЙЧАС — ЛЮДИ ОТ 18 ДО 49 ЛЕТ

- Текущая ситуация (с распространением коронавируса. - Ред.) напряженная. Самые высокие цифры заражений мы наблюдаем в Северо-Западном федеральном округе — там они максимально высокие в стране, - рассказала главный государственный санитарный врач России Анна Попова в интервью телеведущей Наиле Аскер-заде на канале Россия-24.

Также сложная ситуация с заболеваемостью в центральном федеральном округе. И буквально несколько дней, как к тройке лидеров по количеству заражений присоединился Дальневосточный федеральный округ, отметила Попова. В остальных регионах, по ее словам, ситуация «чуть более спокойная, но абсолютно не стабильная». Дальнейшее развитие будет зависеть от того, как мы будем соблюдать противоэпидемические меры, которые рекомендуют специалисты.

Прежде всего важно разорвать контакты, цепочки распространения инфекции у самой уязвимой на сегодня возрастной группы — от 18 до 49 лет, подчеркнула глава Роспотребнадзора.

- Это самый активный возраст с самым большим количеством контактов. Это люди, которые ездят в общественном транспорте, ходят на работу и с удовольствием общаются во внерабочее время, а студенты — во внеучебное. И если это делать (общаться. - Ред.) не по тем правилам, которые мы все уже хорошо знаем, риски заразиться чрезвычайно велики.

ГДЕ РОССИЯНЕ ЗАРАЖАЮТСЯ ЧАЩЕ ВСЕГО И КАК ЧАСТО ЗАБОЛЕВАЮТ ПРИВИТЫЕ

Статистика говорит, что почти половина всех, кто подхватывает коронавирус сегодня, заражаются в кругу семьи или друзей, рассказала Анна Попова. Соблюдая санитарные меры, можно было бы избежать абсолютного большинства таких заражений, считает главный санитарный врач. Эти меры давно и хорошо всем известны — ношение масок в людных местах, соблюдение дистанции и, конечно же, вакцинация. В то же время сейчас в соцсетях активно обсуждаются случаи заболеваний среди привитых. Врачи называют это «прорывной» инфекцией. Как часто встречаются подобные «прорывы»?

- Эти цифры четко просчитаны. В едином информационном ресурсе Министерства здравоохранения ведется полицевой персональный учет каждого заболевшего и каждого привитого. Спустя три недели после полного курса вакцинации (именно к этому времени формируется полноценный иммунитет после прививки. - Ред.) заболевает 0,7% от общего количества привитых. Это два человека на 300 привитых, - пояснила Анна Попова.

Все три вакцины, которые сейчас применяются для массовой прививочной кампании в России, дают примерно одно и то же количество случаев «прорыва» иммунной защиты: от 0,71 до 0,76% среди всех вакцинированных, заверила глава Роспотребнадзора. «Это все меньше одного процента, поэтому значимость прививки сегодня совершенно очевидна — она реально защищает. Причем, защищает и от британского варианта коронавируса, и от индийского — иначе данные о количестве заболевших после вакцинации изменились бы», - подчеркнула Попова.

Сейчас, по ее словам, можно быть уверенным, что вакцина защитит вас от любых существующих штаммов на 99,3%. И только у оставшихся 0,7% есть риск заболеть, да и то, как правило, не в тяжелой форме, пояснила главный санитарный врач.

Главный государственный санитарный врач России Анна Попова Фото: Михаил ФРОЛОВ

Правда, если считать по-другому, цифры заболевших окажутся выше, признала Попова. Они вырастут при учете тех, кто заболел после первой дозы вакцины или после второй до истечения трех недель, необходимых для выработки полноценного иммунитета к инфекции. Поэтому очень важно не расслабляться, строго соблюдать защитные меры между двумя уколами и еще 21 день после второй инъекции, подчеркнула глава Роспотребнадзора. А не снимать маску на следующий день после прививки и пускаться во все тяжкие, посещая самые людные места.

КСТАТИ

Много ли повторных заболеваний

- Количество повторных заражений минимально, около одного процента, такие случаи единичны, - сказала Анна Попова. - В каких-то регионах их чуть больше, но это предмет для исследований ученых.

В частности, есть предположение, что речь может идти не о повторных заражениях, а о долгосрочной персистенции (циркулировании) вируса в организмах ослабленных пациентов.

О НОВЫХ ШТАММАХ

В России пока описан только один случай заражения штаммом дельта-плюс, рассказала Попова. Причем, находка была случайной, в апреле нынешнего года. Женщина прошла тестирование на коронавирус перед плановой операцией, и оказалось, что она инфицирована новым вариантом «короны». На ее самочувствии это никак особенно не сказалось, пациентка проходит лечение по своему другому диагнозу, пояснила главный санитарный врач.

В целом на сегодня у нас в стране, как и в еще 100 странах мира, больше всего распространен вариант «дельта» (индийский штамм) — в июне на его долю пришлось порядка 66% всех заражений. Впервые мутации, характерные для «индийца», были описаны осенью прошлого года. И сейчас изучается гипотеза о взаимосвязи появления этого штамма с жаркой погодой, отметила Попова.

Что касается каких-то особых российских штаммов, то определенные особенности у вариантов вируса в местах плотного проживания людей есть всегда. Но мутаций, которые заметно влияли бы на свойства SARS-CoV-2, в нашей стране на сегодня не обнаружено, пояснила глава Роспотребнадзора. То же, кстати, можно сказать и о других вариантах линий коронавируса, которые сейчас бурно обсуждаются в СМИ: гамма, эпсилон, лямбда и прочие. Для врачей и пациентов это сегодня значимости не имеет, поскольку на заразности вируса и характере течения болезни такие мутации не сказываются. Хотя, безусловно, ученым важно продолжать исследования и держать руку на пульсе эволюции «короны».

ВОПРОС В ТЕМУ

Есть ли особые симптомы у индийского штамма

Завоз в Россию штамма дельта во многих случаях «результат хорошего отдыха на Мальдивах», рассказала Анна Попова. Также, по ее словам, этот вариант вируса прибывает к нам из нескольких европейских стран и из США.

Есть ли у индийского штамма особые симптомы, по которым можно опознать заражение им?

- Не надо ждать определенных признаков. Сегодня каждый случай недомогания, повышения температуры совершенно точно значимый повод, чтобы обратиться за медицинской помощью. Сидеть и ждать — пропадет ли обоняние, что завтра со мной будет — нельзя, - подчеркнула глава Роспотребнадзора.

Да, мы видим случаи очень быстрого развития клинических проявлений болезни, подтвердила она. Но такие случаи были и весной прошлого года, и осенью. Все переносят вирус очень по-разному, в этом его коварство. «Даже молодые люди, не имеющие никаких патологий, встречаясь с вирусом, могут заболевать очень тяжело. Поэтому нужно очень внимательно следить за состоянием своего здоровья и при первых признаках, при любом подъеме температуры обязательно обращаться к врачу», - отметила Попова.

ПОЧЕМУ ОТМЕНИЛИ ПЦР-ТЕСТЫ ДЛЯ ПРИВИТЫХ ПРИ ВОЗВРАЩЕНИИ ИЗ-ЗА ГРАНИЦЫ

- Мы приняли такое решение, проанализировав большой объем данных, - пояснила глава Роспотребнадзора. - Посмотрели, в том числе, опыт других стран, которые идут по этому же пути. Сегодня у нас количество привитых растет. Среди них болеет крайне малый процент. Поэтому они могут въезжать в страну, не сдавая ПЦР. Но! Мы точно должны знать, что они привиты.

Как пояснила Анна Попова, для каждого привитого гражданина сегодня по правилам формируется электронный прививочный сертификат в личном кабинете на едином портале Госуслуг. «Поэтому, если вы как-то где-то привились так, что об этом никто не знает, то [факт вакцинации] не сработает. Нужно обязательно, чтобы у вас был сертификат именно на портале Госуслуг», - подчеркнула Попова.

Если же электронного сертификата нет, то в первые 72 часа после въезда в Россию нужно сдать ПЦР-тест и во время его ожидания находиться на самоизоляции. На сегодня требуется всего один ПЦР-тест, а не два, как было до этого, напомнила главный санитарный врач.