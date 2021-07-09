Певица МакSим находится в состоянии сопора: из легкого артистки откачивают жидкость

Певица МакSим. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Новости о состоянии тяжелобольной певицы МакSим не внушают оптимизма. Она по-прежнему находится между жизнь и смертью. Медики попытались отключить 38-летнюю артистку от ЭКМО, но она не смогла дышать самостоятельно. В итоге врачи снова подключили звезду к аппарату для поддержания жизни.

Певица МакSим находится в состоянии сопора. Речь идет о глубоком угнетении сознания, когда больной человек не реагирует на людей и обстановку вокруг себя. Вокалистка постоянно спит. Знаменитость можно разбудить только с помощью интенсивных внешних раздражителей.

У артистки серьезно поражено правое легкое. К нему подключили специальную трубку и откачивают скопившуюся жидкость, пишет Мash. Кроме того, у нее развилась легочная гипертензия, которая может дать осложнения на сердце. Никаких прогнозов врачи не делают.

Ранее сообщалось, что видимые ранее в легких очаги меньше не стали, лишь немного уплотнились. Также появилось небольшое количество новых образований с признаками ухудшения.

Напомним, певицу МакSим госпитализировали с двусторонней полисегментарной пневмонией тяжелой степени 12 июня. Через шесть дней ее ввели в медикаментозную кому и подключили к аппарату ИВЛ, а потом и ЭКМО. Это способ временного поддержания функции легких и сердца при лечении крайне тяжелых пациентов с пневмонией, когда ИВЛ не помогает. При обследовании артерий в верхней части левой руки замечен лучевой тромбоз левого предплечья.