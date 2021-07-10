Врачи готовятся к крайним мерам: состояние Петра Мамонова резко ухудшилось

Музыкант и актер Петр Мамонов в критическом состоянии. Фото: Елена ВАХРУШЕВА

70-летнего Петра Мамонова увезли в больницу с коронавирусом еще 27 июня. У основателя группы «Звуки Му», поэта и актера уже было обширное поражение легких, поэтому его положили сразу в реанимацию. А 2 июля музыканта ввели в искусственную кому, он находится на аппарате ИВЛ.

Как стало известно kp.ru, состояние Петра Николаевича крайне тяжелое. Пока что никаких прогнозов доктора не дают, у актера поражение легких - более 80%.

- Состояние Петра Мамонова - сопор (медикаментозный сон, - прим. Авт). Вполне возможно, что скоро его будут подключать к аппарату искусственной почки. На фоне пневмонии у Петра Николаевича развилась полиорганная недостаточность, - сообщил kp.ru источник в здравоохранении Москвы.

Синдром полиорганной недостаточности развивается в результате нарушения функций нескольких органов. А у Петра Мамонова есть сопутствующие заболевания. Два года назад он попал в больницу с обширным инфарктом, пережил сложнейшую операцию – вернулся к полноценной жизни, хотя прогнозы были пессимистичные. Поэтому его супруга Ольга Мамонова надеются, что и в этот раз муж справится.

- Будем молиться, - недавно сказала она.

Кстати, жена лидера группы «Звуки Му» на днях сообщила kp.ru, что они с мужем не прививались от ковида: «Я уговаривала, а он не хотел».

Ольга Мамонова каждый день на связи с врачами и вместе с поклонниками знаменитого артиста ждет хороший новостей о его состоянии здоровья.