Пассажиру, открывшему аварийный люк в самолете Москва - Анталья, грозит штраф в миллионы рублей

Задержка вылета составила четыре часа Фото: Алексей БУЛАТОВ

Личность пассажира, который открыл аварийный люк в самолете, который собирался вылетать из Шереметьева в Анталью, уже удалось установить. Об этом KP.ru сообщили в авиакомпании «Россия».

Напомним, двухэтажный «Боинг 747-400» в ночь на 11 июля 2021 должен был вылететь из Москвы в Турцию. На борту находилось около 500 российских туристов. Вылет, как говорят пассажиры, задерживался из-за какой-то технической неполадки. В салоне стало очень душно. В какой-то момент один из пассажиров подошел к запасному выходу и открыл люк наружу.

- В 02.20 по московскому времени один из пассажиров во время подготовки рейса 5625 «Москва-Анталия» открыл вторую левую дверь, - прокомментировал инцидент официальный представитель авиакомпании «Россия» Сергей Стариков. Так как самолет готовился к вылету, произошел автоматический выпуск аварийного надувного трапа. По данной причине пассажиры были высажены из самолета. Авиакомпанией было оперативно принято решение о замене воздушного судна. Задержка вылета составила четыре часа.

Некоторые пассажиры утверждают, что на момент инцидента самолет стоял с людьми на борту уже около часа. Представитель компании заявил, что на самом деле рейс задерживался лишь на 20 минут.

Как ранее уже сообщал сайт kp.ru, виновника удалось найти не сразу, поскольку, открыв люк, мужчина смешался с другими пассажирами (большинство в этот момент стояли, обмахиваясь газетками). С рейса никого не сняли. Все пассажиры улетели в Турцию. По нашим данным, личность хулигана установили уже в полете. А теперь ему грозит иск на кругленькую сумму.

- Авиакомпания «Россия» в судебном порядке планирует взыскать понесенные убытки с пассажира, который открыл дверь самолета при подготовке к вылету, - сообщил Сергей Стариков. - Сумма потерь авиакомпании складывается из задержки рейса, замены воздушного судна на резервное и замену аварийного трапа на второй левой двери.

Сумму иска в авиакомпании не называют. Оценить вышеперечисленный список финансовых потерь мы попросили эксперта по авиационной безопасности, бывшего командира воздушного судна Александра Романова.

- Думаю, объективно речь идет о сотнях тысяч рублей. При желании, конечно, можно и на миллионы насчитать, но все это еще надо будет доказывать. Нюанс в том, что нести ответственность за действия пассажиров - это все равно обязанности членов экипажа. Тут еще надо разбираться, в каком положении была ручка двери аварийного выхода, если пассажир так легко ее открыл. Прецедентов об исках за подобное хулиганство на борту я не припомню. Да, будут судиться и доказывать в суде состоятельность суммы иска. Ну и, конечно же, авиакомпания наверняка внесет его в черный список. Общероссийских черных списков, кстати, не существует. Компания может блокировать нарушителей только на свои рейсы.

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