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11 июля 2021 18:27

Татьяна Позднякова: Пока температурные рекорды не побиты, но мы на грани

Жара в Москве высокая, но не критическая?
Игорь ЯКУНИНИгорь ЯКУНИН
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Температура воздуха в Москве приближается к рекордным отметкам.

Температура воздуха в Москве приближается к рекордным отметкам.

Фото: Иван МАКЕЕВ

Все вокруг твердят о рекордной жаре в обеих столицах. Жара в Москве вообще вызывает панические настроения у граждан и пессимизм у ряда специалистов метеослужб. Впрочем, так ли страшен черт, как его малюют?

«КП» обратилась за комментарием к главному специалисту Московского Гидрометеобюро Татьяне Поздняковой:

- Татьяна Георгиевна — Москва пережила неделю рекордной летней жары?

- Возможно, вы будете удивлены, но пока еще до рекорда не хватило 0,3 градусов — в минувшую субботу. Вот в воскресенье, 11 июля, температура, действительно, была близка к рекордной. И в ближайшие дни температурные рекорды, скорее всего, окажутся побиты. И будут установлены новые.

- Вы говорите, что рекорды не побиты, а ваши коллеги озвучивают иное...

- Другие специалисты за отправную точку берут данные, полученные в районе ВДНХ в прошлом веке. Мы пользуемся данными архивов с 1879 года. Это старейшие данные. Есть понятие абсолютного рекорда, а есть понятие рекорда за последние 50 или 80 лет… Речь все-таки о разных временных отрезках. За 142 года температурные показатели летней жары пока не побиты.

Стать свидетелями рекорда жары москвичи смогут уже 12 июля.

Стать свидетелями рекорда жары москвичи смогут уже 12 июля.

Фото: Иван МАКЕЕВ

- Но мы на грани?

- Не исключаю, что это случится уже 11 или 12 июля. Мы же по-прежнему находимся в зоне атлантического циклона. И температура в 35 градусов будет превышена — а она рекордная.

- Что вы рекомендуете людям, живущим в средней полосе России, которую накрыло такое пекло?

- Ну давайте как пример мой собственный опыт. Я встаю рано, в 5 утра, когда не жарко. И с 9-10 утра каждые два часа хожу купаться на Истру. Она довольно холодная. Такие небольшие речки протекают рядом со многими городами и поселками. Это дает возможность любому человеку не перегреваться каждый два часа.

- Но уже вторую неделю после 11-12 часов на улице лучше вообще не появляться?

- Да, как минимум с 12.00 до 17.00 лучше находиться в тени. В квартире или в доме лучше полежать. То, что в Средиземноморье называют сиестой. Лучший вариант — в это время поспать час-другой.

- Но это совет для отпускников, пенсионеров или школяров. А работающим гражданам как быть?

- Я в рабочий день еду на работу в Москву в ранние часы. Знаю, что некоторые отдыхают от зноя на рабочем месте — там, где есть кондиционирование. И надо отметить, что почти весь московский транспорт оснащен кондиционерами. И дорога людей на работу и обратно перестает быть мучением.

- У вас есть простой способ быстрого охлаждения?

- Очень хорошо — брать пластиковую бутылку поллитровую воды из морозилки. И пока едешь — прикладывать ее ко лбу или в район сердца.

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