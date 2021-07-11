Татьяна Позднякова: Пока температурные рекорды не побиты, но мы на грани

Температура воздуха в Москве приближается к рекордным отметкам. Фото: Иван МАКЕЕВ

Все вокруг твердят о рекордной жаре в обеих столицах. Жара в Москве вообще вызывает панические настроения у граждан и пессимизм у ряда специалистов метеослужб. Впрочем, так ли страшен черт, как его малюют?

«КП» обратилась за комментарием к главному специалисту Московского Гидрометеобюро Татьяне Поздняковой:

- Татьяна Георгиевна — Москва пережила неделю рекордной летней жары?

- Возможно, вы будете удивлены, но пока еще до рекорда не хватило 0,3 градусов — в минувшую субботу. Вот в воскресенье, 11 июля, температура, действительно, была близка к рекордной. И в ближайшие дни температурные рекорды, скорее всего, окажутся побиты. И будут установлены новые.

- Вы говорите, что рекорды не побиты, а ваши коллеги озвучивают иное...

- Другие специалисты за отправную точку берут данные, полученные в районе ВДНХ в прошлом веке. Мы пользуемся данными архивов с 1879 года. Это старейшие данные. Есть понятие абсолютного рекорда, а есть понятие рекорда за последние 50 или 80 лет… Речь все-таки о разных временных отрезках. За 142 года температурные показатели летней жары пока не побиты.

Стать свидетелями рекорда жары москвичи смогут уже 12 июля. Фото: Иван МАКЕЕВ

- Но мы на грани?

- Не исключаю, что это случится уже 11 или 12 июля. Мы же по-прежнему находимся в зоне атлантического циклона. И температура в 35 градусов будет превышена — а она рекордная.

- Что вы рекомендуете людям, живущим в средней полосе России, которую накрыло такое пекло?

- Ну давайте как пример мой собственный опыт. Я встаю рано, в 5 утра, когда не жарко. И с 9-10 утра каждые два часа хожу купаться на Истру. Она довольно холодная. Такие небольшие речки протекают рядом со многими городами и поселками. Это дает возможность любому человеку не перегреваться каждый два часа.

- Но уже вторую неделю после 11-12 часов на улице лучше вообще не появляться?

- Да, как минимум с 12.00 до 17.00 лучше находиться в тени. В квартире или в доме лучше полежать. То, что в Средиземноморье называют сиестой. Лучший вариант — в это время поспать час-другой.

- Но это совет для отпускников, пенсионеров или школяров. А работающим гражданам как быть?

- Я в рабочий день еду на работу в Москву в ранние часы. Знаю, что некоторые отдыхают от зноя на рабочем месте — там, где есть кондиционирование. И надо отметить, что почти весь московский транспорт оснащен кондиционерами. И дорога людей на работу и обратно перестает быть мучением.

- У вас есть простой способ быстрого охлаждения?

- Очень хорошо — брать пластиковую бутылку поллитровую воды из морозилки. И пока едешь — прикладывать ее ко лбу или в район сердца.

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