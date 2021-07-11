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Политика11 июля 2021 19:28

Украина наградила капитана британского эсминца за бегство от русских

Киев не понял, что своим жестом унизил моряка
Борис АНДРЕЕВ
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Капитан британского эсминцы Defender получил украинскую медаль "Защитник Украины".

Капитан британского эсминцы Defender получил украинскую медаль "Защитник Украины".

Фото: REUTERS

Чудны дела твои, Украина! Очередная новость из серии "хоть плачь, хоть смейся" пришла из Незалежной по завершении натовских военных учений Sea Breeze-2021, проходивших в Черном море с участием ВМС Украины. Киевские власти расстарались наградить западных партнеров за проявленную солидарность.

Среди поощренных оказался и Винсент Оуэн - капитан британского эсминца Defender ("Защитник"). Того самого корабля, что во время учений вторгся в российские территориальные воды у крымского мыса Фиолент. За эту провокацию, едва не закончившуюся плохо для самого эсминца, капитан "Защитника" получил созвучную украинскую медаль "Защитник Украины".

Большего унижения для военного моряка и представить трудно. Ведь все помнят, как после предупредительной стрельбы с российского сторожевого корабля и бомбометания по курсу незваного визитера, Defender быстро поменял курс и выскочил в нейтральные воды. Хорош защитничек! Собственно, и оборонять-то Украину ему было не от кого - никто на нее не нападал.

Так капитана Defender встречали в Батуми.

Так капитана Defender встречали в Батуми.

Фото: REUTERS

А если припомнить, как неуклюже Лондон пытался отмазаться после инцидента - дескать, российскую границу эсминец не нарушал и стрельбы никакой не было - то вообще становится непонятно - за что медаль-то? За бегство от русских?

Наверняка и сам Оуэн прекрасно понимает, что сия награда а-ля "Defender Украины" славы ему не принесет, и вряд ли пришпилит ее к парадному мундиру. А вот в Киеве это не уразумели.

Капитан вторгшегося в российские территориальные воды британского эсминца «Defender» Винсент Оуэн получил на Украине медаль «За защиту Украины». Награждение прошло в рамках торжественной церемонии закрытия учений Sea Breeze 2021. Самое смешное, то, что официальные представители Лондона утверждают, что эсминец вообще не заходил в российские территориальные воды и конечно его не обстреливали. Тогда за что наградили Винсента Оуэна? Кого и главное от кого он так героически защищал шароварников, что те ему выписали медаль? А может сразу орден и к лику святых причислить?

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