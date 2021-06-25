Минобороны: эсминец "Defender" оставил в истории английского флота "ароматное пятно"

23 июня в 11.52 эсминец "Defender" ВМС Великобритании, пересек государственную границу Российской Федерации у берегов Крыма и вошел в территориальное море в районе мыса Фиолент на 3 километра. Фото: REUTERS

- Эпическое фиаско провокации британского эсминца "Defender" в Черном море, резко сменившего курс из российских территориальных вод после предупредительных выстрелов сторожевого корабля, надолго останется ароматным пятном на репутации королевских военно-морских сил, - сказал официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенкова в ответ на заявление пресс-секретаря Пентагона Джона Кирби, который назвал предупредительную стрельбу, открытую российскими кораблями 23 июня "примером дезинформацией" .

Генерал-майор заметил, что ему "не удивительны судорожные попытки официального Лондона и пресс-секретаря Пентагона Джона Кирби даже после публикации Россией видеозаписи предупредительной стрельбы и прямых свидетельств экипажа эсминца, отрицать очевидное, называя все "дезинформацией"".

- Кому, как ни бывшему контр-адмиралу Кирби хорошо известно, что для надежно охраняющих безопасность Крыма российских вооруженных сил, эсминец "Defender" в любой точке Черного моря, - всего лишь жирная цель для противокорабельных комплексов Черноморского Флота, - отметил в своем заявлении Конашенков.

Официальный представитель Минобороны призвал Пентагон и командование британских военно-морских сил, направляющих свои военные корабли в Черное море, "не испытывать напрасно судьбу, идя на поводу украинских "адмиралов москитного флота", а руководствоваться рассудком".

То, что Киев успел разворовать, распилить и распродать свои остатки военно-морского флота не секрет уже давно. Потому на помощь "Defender" в Черном море так никто и не пришел.

Напомним, 23 июня в 11.52 эсминец "Defender" ВМС Великобритании, пересек государственную границу Российской Федерации у берегов Крыма и вошел в территориальное море в районе мыса Фиолент на 3 километра.

После того, как британский эсминец получил неоднократное предупреждение о применении оружия на английском языке, он был обстрелян с кораблей российскими пограничниками, а самолет Минобороны Су-24М выполнил предупредительное бомбометание (4 ОФАБ-250) по курсу движения эсминца УРО "Defender". После этого британский эсминец сменил курс и ушел от берегов Крыма.

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Тянет англичан к Крыму... Может они шли туда с добрыми намерениями: вернуть разграбленные предметы из русских музеев или забрать прах более 20 тысяч своих солдат и офицеров, которые Англия оставила на 130 кладбищах вокруг Севастополя во время Крымской войны? Да, именно там лежит цвет английской аристократии тех времен.

Нет, конечно. Минобороны Великобритании твердит, что их "Defender" плыл через территориальные воды Украины и прохождение их эсминца в данном районе являлось "операцией по поддержанию свободы судоходства".

Все-таки короткая память у англичанки.

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