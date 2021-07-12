Брэнсон и Безос обрушили цены на космический туризм

Ричарду Брэнсону на момент старта Unity исполнилось 70 лет Фото: REUTERS

Ричард Брэнсон, которого за страсть к экстремальным путешествиям в пору назвать “русским Федором Конюховым”, выиграл у самого богатого человека планеты Джеффа Безоса космическую гонку миллиардеров. Когда основатель Amazon объявил, что стартует в космос 20 июля (в этот день отмечается 52-я годовщина высадки американцев на Луне) на собственном корабле New Shepard, Брэнсон решил утереть нос своему более богатому сопернику. И внезапно заявил, что сам займет место в экипаже ракетоплана Unity, хотя еще за две недели до старта не собирался никуда лететь. Во всяком случае не говорил об этом публично. Полет длился 2,5 часа, из них около 6 минут два пилота и четыре пассажира испытывали состояние невесомости, затем орбитальный самолет благополучно приземлился.

Впрочем, эта история выходит далеко за рамки распространенного сюжета, когда богатые мальчики меряются у кого ракета длиннее. Соревнование миллиардеров положило начало новому этапу космических путешествий.

Приключение для мультимиллионеров

До этого тур в космос был по карману разве что мультимиллионерам. В нулевых годах на орбите побывало в общей сложности семь человек. Дорогу к звездам туристам проложил американский финансит Деннис Тито, в 2001 году году он провел на МКС 6 дней и это удовольствие ему обошлось в 20 миллионов долларов. Его последователи заплатили суммы от 20 до 40 миллионов долларов. Туристов перестали брать в космос в 2009 году, однако Роскосмос заявил, что готов вернуться к этой программе в 2023 году, речь идет о полете двух путешественников. Свои виды на кошельки потенциальных коммерческих туристов у Илона Маска, создателя первого частного космического корабля Crew Dragon. В его звездолете предусмотрено место для четырех членов экипажа и Маск продает 10-дневный тур на МКС за 55 миллионов долларов (первый полет намечен на осень 2021 года).

Но в любом случае, когда идет речь о полноценном космическом полете, то цена вопроса исчисляется десятками миллионов долларов и, по понятным причинам, круг потенциальных туристов узок. Они, конечно страшно далеки от народа, но страшнее, что при таком раскладе космический туризм далек от самоокупаемости.

Космос "второй свежести"

Ричард Брэнсон и Джефф Безос продают космос “второй свежести” - их аппараты летают на высоте примерно 100 километров - на этой отметке находится Линия Кармана, которая считается официальной границей между атмосферой и космосом. Для сравнения высота орбиты Международной космической станции составляет 408 километров. Сам полет представляет собой “нырок” в космическое пространство (они не делают витка вокруг Земли, как Гагарин) и по времени космическая фаза занимает считанные минуты.

Но идея проектов Ричарда Брэнсона и Джеффа Безоса вовсе не состоит в том чтобы бороздить просторы Вселенной (как это хочет Маск). Их задача гораздо скромнее: сделать космический туризм относительно массовым и доступным. Цена билета на ракетоплан Брэнсона 250 тысяч долларов, стоимость полета на суборбитальной ракете Джеффа Безоса тоже примерно в этой ценовой категории - это как минимум на два порядка дешевле, чем у Роскосмоса и Маска. Но за эти деньги турист получает всю гамму острых космических ощущений - стартовые перегрузки, полет в невесомости, возможность увидеть Землю из космоса, убедиться, что она круглая, а не плоская. И, конечно, сделать кучу уникальных селфи…

Джастин Бибер уже встал в очередь

Билеты на ракетоплан Брэнсона зарезервировало уже более 600 человек. Среди них известные актеры, бизнесмены, музыканты, например, Джастин Бибер. Но потенциальный рынок значительно шире. Его можно сравнить с аудиторией другого экстремального проекта - подъем на Эверест. Высочайшая вершина мира давно уже стала туристической достопримечательностью, ее покорило в общей сложности около 10 тысяч человек. В отдельные дни на Джомолунгму поднимается более 200 туристов и каждый платит за эту возможность от 50 до 100 тысяч долларов. Вероятно, количество фанатов космоса, готовых раскошелиться ради осуществление детской мечты, тоже измеряется тысячами. Тем более, в отличие от покорения Эвереста для прыжка в космос не нужна серьезная физическая подготовка и нет возрастных ограничений.

Самому Ричарду Брэнсону на момент старта Unity исполнилось 70 лет. Это не возраст даже для полноценных космических полетов: самый опытный астронавт Гленн Джонсон последний раз полетел на шаттле “Дискавери” в 1998 году, когда ему исполнилось 77 лет 3 месяца и 11 дней (этот рекорд, кстати, не побит до сих пор).

Джеффу Безосу, который стартует 20 июля, будет 57 лет. Однако среди его компаньонов (всего летит 4 человека) есть, например, 82-летняя Уолли Фанк - известная в США женщина-пилот. Понятно, что все они люди для своего возраста спортивные и подготовленные, но все равно впечатляет.

СРАВНИМ?

Чем отличаются Unity от New Shepard

В принципе компании Брэнсона и Безоса эксплуатируют одну и ту же идею: снижение стоимости космических путешествий за счет строительства кораблей многоразового использования. Только Unity Брэнсона представляет собой ракетоплан, который выводится на стартовую высоту (около 16 километров) мощным самолетом-разгонщиком. А New Shepard Безоса это многоразовый космический корабль, его разгоняет одноступенчатая возвращаемая ракета, работающая на водородном топливе.

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