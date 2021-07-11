На космический полет миллиардера-экстремала Ричарда Брэнсона вдохновил Михаил Горбачев в далеких 80-х

Ричард Брэнсон (третий справа) с членами экипажа, которые будут участвовать в космическом полете Фото: EAST NEWS

В начале лета самый богатый человек планеты Джефф Безос ($212,4 миллиарда - 1 место в списке Форбс) неожиданно объявил, что 20 июля 2021 полетит с младшим братом Марком в космос на собственной ракете.

Лучше бы Безос промолчал и поставил мир перед фактом.

И ПЯТИСОТЫЙ СТАНЕТ ПЕРВЫМ

Но глава Amazon, прежде избегавший пиара, захотел вдруг устроить шоу. Полет запланировал на 52-ю годовщину прилунения «Апполона-11». Мол, факт посадки американцев на Луну перепахал его в пять лет и породил мечту о полете. Объявил онлайн аукцион по продаже путевки. В нем поучаствовало свыше 7,5 тысячи желающих из полутора сотен стран. Победитель, чье имя держится в тайне, отдал $28 миллионов за путешествие во Вселенную с главным богачом Земли.

Четвертым пассажиром он взял 82-летнюю Уолли Фанк. Профессиональную летчицу, успешно прошедшую в 1961-м испытания в первый отряд астронавтов США. Однако НАСА более трех десятков лет не выпускала американок на орбиту. Когда момент настал, Фанк была уже слишком старой, чтобы пилотировать «Шаттл». Но мечты о космосе не оставила. И Безос подарил ей путевку. Уолли будет самым старым человеком, совершившим полет в космос (до того рекордсменом был 77-летний астронавт Джон Гленн).

Согласитесь, Безос классно прорекламировал свой грядущий полет. Полагаю, устроил это в пику своему главному сопернику в деле частного покорения Вселенной Илону Маску ($162,8 миллиарда - третье место в списке Форбс). Тот в последнее время опережал Безоса в деле ракетостроения, откровенно подтрунивал над конкурентом. Даже перехватил по весне выгодный лунный контракт правительства США, из-за чего Безос подал в суд. И бросил вызов сопернику – «Слабо, Маск, самому слетать?». Илон отмалчивается. Его окружение заявляет, что у шефа нет времени на предполетные тренировки.

И тут вдруг вынырнул из тумана третий участник частного покорения космоса - британец Ричард Брэнсон ($5,9 миллиарда - 500-е место в списке Форбс). Вообще-то он планировал полет на своем ракетоплане в конце 2021 года. Но, узнав о замысле Безоса, решил на девять дней опередить его. Хотя для этого придется нарушить семейный траур. Мама Ричарда, бывшая стюардесса Ева Брэнсон, умерла недавно от коронавируса в возрасте 96 лет.

ПОЖАЛЕЛ 50 МИЛЛИОНОВ БАКСОВ ДЛЯ СССР

Британский подданный Брэнсон - основатель корпорации Virgin Group, включающей около 400 компаний различного профиля. 18 июля 2021 ему стукнет 71 год. Мог бы устроить себе эксклюзивный полет-подарок на день рожденья. Но, видно, опасается, что Безос перенесет старт. Вот и спешит.

Брэнсон - главный авантюрист, экстремал среди миллиардеров планеты. По его признанию, около 80 раз был на волосок от гибели. В 1985-м пытался установить мировой рекорд на самое быстрое пересечение Атлантического океана. Катамаран потерпел крушение. Брэнсона спасли вертолетом Королевских военно-воздушных сил Великобритании. На следующий год он-таки пересек Атлантику на моторной лодке за три дня, восемь часов и 31 минуту, побив на два часа мировой рекорд. В 1987-м перелетел на воздушном шаре через Атлантический океан. Затем – через Тихий…

Не случайно именно Брэнсону по дипломатическому каналу поступило тогда предложение от Михаила Горбачева стать первым в мире космическим туристом.

Для этого понадобилось бы всего ничего: полтора года тренировок в Звездном городке под Москвой и… около 50 миллионов долларов за сам полет. «Мы довольно много занимались благотворительностью в Африке, других местах, и я почувствовал, что тратить такие деньги на космические путешествия неэтично. Хотя я мог себе это позволить». Позже Брэнсон пожалел о своем отказе: «Думаю, мне следовало сказать «Да». Я мог бы оправдать это с точки зрения маркетинга».

Истины ради замечу, что с ценой билета Горбачев явно перегнул палку. Когда при Путине Россия стала готовить в Звездном городке и отправлять нашими «Союзами» на МКС первых в мире космических туристов, билеты стоили 20-35 миллионов долларов.

Видно, предложение Горбачева долго не давало покоя миллиардеру-экстремалу. В конце концов он решил лично поставить на поток космический туризм. Чтобы народ задешево любовался сверху матушкой Землей.

Для этой цели Брэнсон создал в 2004 году компанию Virgin Galactic . (Первая в мире частная аэрокосмическая фирма Джеффа Безоса Blue Origin появилась в 2002 году, SpaceX Илона Маска – в 2002-м).

В 2008 году объявил бронирование билетов по $200-250 тысяч на грядущий космический полет на ракетоплане SpaceShipTwo. Откликнулось около 600 бизнесменов, звезд Голливуда, включая Анджелину Джоли и Тома Хэнкса. Среди первых была и несостоявшаяся астронавтка Уилли Фанк, которую Безос теперь ради рекламы бесплатно доставит на орбиту.

Полеты из года в год откладывались. В 2014 году во время испытаний ракетоплан потерпел аварию. Один пилот погиб, второй был тяжело ранен. После трагедии билеты, по словам Брэнсона, сдали лишь 5% клиентов. Остальные решили ждать.

Новые испытания в мае прошли успешно. В конце июня Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) разрешило Virgin Galactic отправлять на орбиту космических туристов. И глава компании вместе с менеджерами решил лететь первым, чтобы доказать надежность ракетоплана и привлечь туристов.

С этой же целью – показать для будущих космических туристов надежность своего корабля «New Shepard», 20 июля 2021 Джефф Безос лично полетит с младшим братом Марком.

ОТВЕТНЫЙ УДАР

Безос не стал переносить дату своего старта, чтоб опередить нежданного конкурента. Его фирма Blue Origin сделала ход конем. Распространила официальное заявление, дескать, полет Брэнсона не является космическим.

Закавыка вот в чем. Международная авиационная федерация (ФАИ) в 1960-м г утвердила условную границу между атмосферой Земли и космосом в 100 км. Так называемая «линия Кармана». «New Shepard» Безоса во время испытаний поднимался чуть выше этой линии.

А ракетоплан Брэнсона – всего на 88 километров.

Но у главы Virgin Galactic своя правда. Военно-воздушные силы США установили космическую границу на высоте 80,4 километра. Так что Брэнсон тоже будет настоящим космонавтом, а не липовым, как заявляют конкуренты.

Эксперты полагают: если коммерческие полеты будут в ближайшее время активно развиваться, США через ООН пробьют официальную границу космоса в 80 километров.

Вот такие поистине космические страсти разгораются на наших глазах вокруг космического туризма.

Что ж, будем наблюдать.

КСТАТИ

Утверждения, что Брэнсон (Безос) будет первым миллиардером в космосе, не соответствуют действительности. На российских кораблях «СОЮЗ» к МКС миллиардеры уже летали. Дважды, в 2007 и 2009 гг. - американец Чарльз Симони, создатель первых версий Microsoft Office. За оба полета он заплатил $70 млн. «Каждые 90 минут ты видишь весну, видишь осень, видишь Арктику, видишь тропики, видишь ночь, видишь день». Готов был лететь и в третий, но в 60 лет женился на 28-летней шведской модели Лизе Персдоттер. В брачный контракт она внесла запрет супругу летать в космос. Ох, уж эти женщины…

Канадский миллиардер Ги Лалиберте, глава компании Cirque du Soleil (Цирк Солнца), летал на нашем «Союзе» к МКС в 2009 г. За $35 млн.

Конкуренты-миллиардеры Брэнсон и Безос будут первыми, поднявшимися в космос на своих летательных аппаратах.

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