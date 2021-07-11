Первый миллиардер в космосе

Ричард Брэнсон отметил свой суборбитальный полет, открыв шампанское. Фото: REUTERS

В воскресенье британский миллиардер Ричард Брэнсон в компании двух пилотов и трех пассажиров отправился в полет на высоту 80 километров. Он считается суборбитальным, поскольку официальная граница космоса начинается со 100 км.

70-летний Брэнсон отправляется в полет на ракетоплане VSS Unity Фото: REUTERS

Но все же еще никто не забирался на частном летательном аппарате столь высоко. Перед стартом Брэнсона посетил основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск, пожелавший экипажу счастливого пути. 70-летний Брэнсон давно шел к этому дню. Проект, где все приходилось начинать с нуля, был безумно дорогим, но у человека с состоянием в более чем 5 миллиардов долларов, деньги на воплощение мечты нашлись. Собственно, британец и стал первым миллиардером, «пощупавшим» околоземное пространство. Кстати, в преддверии полета акции компании Virgin Galactic выросли почти на 20%. Полет был построен по замысловатой схеме.

Двухфюзеляжный самолет-носитель White Knight Two в течение часа вывел ракетоплан VSS Unity с экипажем на высоту 20 километров. Затем он самостоятельно поднялся на нужную высоту. Фото: REUTERS

Сначала стартовавший из космопорта «Америка» в штате Нью-Мексико двухфюзеляжный самолет-носитель White Knight Two в течение часа вывел ракетоплан VSS Unity с экипажем на высоту 20 километров. Затем на ракетоплане включились собственные двигатели, и он поднялся на заданную высоту. Там пассажиры 4 минуты пробыли в невесомости и смогли полюбоваться красотами Земли. После чего ракетоплан совершил благополучную посадку. Полет имел еще одну, особую интригу.

Брэнсон давно мечтал о таком полете. Фото: REUTERS

Ноздря в ноздрю с Брэнсоном свой прорыв космос готовил богатейший человек планеты, основатель компании Amazon Джефф Безос. Старт он наметил на 20 июля, но британец оказался проворнее. Правда Безос не признает путешествие Брэнсона космическим. Сам он планирует пересечь заветную 100-километровую границу и достичь орбиты, после чего капсула с Безосом должна спуститься на Землю на парашюте.

Ракетоплан благополучно приземлился после полета. Фото: REUTERS

Миллиардер поблагодарил пилота за прекрасный полет. Фото: REUTERS

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

На космический полет миллиардера-экстремала Ричарда Брэнсона вдохновил Михаил Горбачев в далеких 80-х

На наших глазах разыгрывается звездная битва миллиардеров за космических туристов. Суровая, бескомпромиссная (подробности)