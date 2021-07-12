Зеленский провалил визит в Германию

В сухом остатке – ни кредитов, ни оружия, «Северный поток» не остановлен и «зрадные» Минские соглашения по-прежнему не переписаны Фото: REUTERS

Казалось бы, не обещающая никаких сенсаций встреча, но как увлекательно было следить за тем, как провел свой день в Берлине Владимир Зеленский в ожидании аудиенции у фрау Меркель. Для начала президент Украины встретился с главой Христианско-демократического Союза Армином Лашетом, ведь его называют возможным преемником Ангелы Меркель. А значит надо ковать железо пока горячо, хотя это и не очень тактично при живом-то канцлере.Зеленский, разумеется, завел заезженную пластинку о «Северном потоке-2», который «представляет прямую угрозу энергетической безопасности стран ЕС». Хотя угрозу он представляет исключительно откровенно халявной прибыли Киева от транзита российского газа.

В день приезда украинского лидера в местной прессе поползли слухи, что Зеленский приедет клянчить денег, что само по себе не удивительно. Но поражает размах. За окончание строительства трубопровода Украина якобы намеревалась потребовать компенсации в 2-3 миллиарда евро, а также кредитную линию от Евросоюза на 5 миллиардов евро и продление на 10 лет контракта с Россией на транзит газа через незалежную. Вступивший в должность пресс-секретаря президента Украины Сергей Никифоров отверг все эти грязные домысли. Ведь его шеф – не такой:

- Думаю, про какие-либо экономические компенсации речи не будет идти. Президент Украины пытается остановить строительство «Северного потока – 2», - отрезал Никифоров.

Сделал он это примерно через час после того, как в Кабинете министров ФРГ заявили, что «позиция правительства Германии по «Северному потоку – 2» неизменна и известна украинской стороне». А в Минэкономики федеративной республики напомнили, что все разрешения на строительство СП-2 уже выданы.

Вероятно, Владимир Зеленский планировал также попросить у Берлина немного оружия и членства в НАТО, но его дневная встреча с министром обороны Германии была отменена по инициативе хозяев и без всяких объяснений. По крайней мере, в публичном пространстве. Но можно не сомневаться, что эти темы он поднимал на встрече с Меркель, которая состоялась под вечер. По ее итогам оба лидера вышли к прессе:

- Я считаю, что Нормандский формат может быть одной из площадок, где будут подниматься энергетические вопросы. Если Украина будет отключена от транзита газа, то газ может не получить и временно оккупированная территория Донбасса. А это уже гарантии безопасности, которые на себя брали участники норманнского формата, - увязал мягкое с мокрым Владимир Зеленский, привычно сделав из Донбасса заложников.

- Формально энергетическая безопасность не относится к Нормандскому формату, - возразила Ангела Меркель. - Мы не в рамках минских соглашений говорим о газе и газовом транзите. Если мы вчетвером будем встречаться, то энергетика - это тоже одна из тем, о которой мы говорим. Но это не есть часть минских соглашений. Немецкая сторона считает, что Украина должна оставаться транзитной страной.

Неловко получилось с оценками Минского процесса на брифинге. Канцлер Германии заявила, что «нам необходима имплементация «формулы Штайнмайера» в законодательство Украины». А Зеленский заверил, что Украина одобрила проект кластеров по реализации Минских соглашений, подготовленный Францией и Германией. Любопытно, что и то, и другое предполагает передачу Киеву контроля над границей с Россией лишь на самом последнем этапе. Как это, собственно, и прописано во втором «Минске». Что вряд ли можно отнести к дипломатическому успеху Зеленского, зная настроения украинской политэлиты, но главное – агрессивного националистического меньшинства.

В сухом остатке – ни кредитов, ни оружия, «Северный поток» не остановлен и «зрадные» Минские соглашения по-прежнему не переписаны. Чтобы сохранить лицо партнера Меркель пообещала, что Германия отправит на Украину 1,5 миллиона вакцион от коронавируса. Подсластила пилюлю.