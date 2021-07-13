Статья Путина — не только об Украине. Это послание всем соседям России

Осенью, как настойчиво повторяют представители оппозиционных сил на Украине, страну ждут «большие события». Фото: Александр КОЦ

Осенью, как настойчиво повторяют представители оппозиционных сил на Украине, страну ждут «большие события». Критическая масса недовольства режимом Зеленского (славного продолжателя курса «побежденного» им Порошенко), дескать, достигнет своего пика, и у противников нынешней власти появится реальная возможность ее поменять.

Если допустить такое развитие событий, то опубликованная статья президента России Владимира Путина «Об историческом единстве русских и украинцев» может очень поддержать те силы на Украине, которые не отрекаются от родства с русским народом и видят катастрофические перспективы реализации проекта «анти-Россия». Глубина и сила аргументации исторической, культурной, религиозной общности русских и украинцев, анализ причин социально-экономического пике, совершенного «незалежной» после намеренного разрыва с Россией - все это способно стать мощным идейным ресурсом для украинцев, понимающих обреченность своей страны под внешним управлением.

Фиговые листки вранья и мифов о «Великой Украине», пострадавшей от российской «оккупации», которыми власти Киева прикрывают свою историческую наготу, становятся бесполезными. Претензии на «многовековую борьбу за свободу и независимость» перечеркиваются жестким выводом: «Современная Украина - целиком и полностью детище советской эпохи». И никаких упоминаний «Киевской Руси» - не было такой в природе, это - лишь термин, относительно недавно введенный историками для хронологической отбивки отдельных этапов общей истории.

Но в статье есть выводы и тезисы, которые лидер России столь четко и жестко формулирует впервые. И адресованы они не только украинцам. Им - напоминание, в дополнение к уже приведенному: «Мы знаем и помним, что в значительной степени она (Украина) создавалась за счет исторической России». А уже и для нас, да и для других наших соседей - и впервые так откровенно - сформулировано: «Очевидно одно: Россия фактически была ограблена».

Конечно, мы «уважаем», пишет Путин, появление в определенных исторических обстоятельствах новых стран и обществ. Но вопрос: на каких условиях? И очень многозначно звучит напоминание о предложении А.Собчака, прозвучавшем еще в 1992 году: страны, выходящие из СССР, «должны вернуться в те границы, в которых они вступили в состав Союза… Другими словами - уходите с тем, с чем пришли».

Понятно, что это не прямая угроза выдвинуть соседям территориальные претензии. Уж слишком чувствительна тема и слишком взрывоопасна. Но напомнить, что и откуда взялось, почему бы и нет? Обозначить, что, при необходимости, легко обнаружить юридические основания для дискуссии по этим вопросам. Если, разумеется, до этого дойдет. Ведь есть обращение Донецко-Криворожской советской республики в 1918 году с просьбой войти в Советскую Россию. Ленин решил, что она должна быть в составе Советской Украины. Но нынешняя Украина давно отреклась от Ленина, даже все памятники ему посносила. Раз заветы Ильича не актуальны для Киева, то почему их должна чтить Москва?

Была ли у автора статьи цель поставить вопрос так: отдавайте награбленное? Нет, потому что он - глава государства. Но мы, как читатели, в том числе и читатели в Донбассе, можем делать подобные умозаключения? А кто нам запретит? Зеленский? Тут вопрос, как говорят в таких случаях, неоднозначный…

И все же в конце статьи есть одно принципиальное разъяснение. Даже не разъяснение, а четкое предупреждение и именно от главы нашего государства: «Все ухищрения, связанные с проектом «анти-Россия», нам понятны. И мы никогда не допустим, чтобы наши исторические территории и живущих там близких для нас людей использовали против России. А тем, кто предпримет такую попытку, хочу сказать, что таким образом они разрушат свою страну». Только ли к нынешнему руководству Украины обращены эти слова Путина? Скорее всего это - «красная линия» для тех соседей, кто пожелает из своей страны сделать проект «анти-Россия». В том числе, при определенных оговорках, и для прибалтов, которые думают, что спрятались за 5-ю статью Вашингтонского договора.

Почему националисты на Украине, во главе со своим президентом, бьются в истерике, когда слышат от нас слова «мы - один народ», и заявляют, как сразу после статьи Путина сделал Зеленский, что мы - совершенно разные народы? Потому что «интегральный национализм», который со времен Бандеры и ОУН-УПА является частью идеологии украинских радикал-националистов и одним из обязательных составляющих фашизма, предполагает отдельную, без «враждебных примесей», сплоченную и противостоящую внешним и внутренним врагам нацию. Которая «по над усе». А всякое напоминание о триедином славянском народе - русских, малороссах (украинцах) и белорусах, от концепции которого отказались при большевиках, корежит «истинных украинцев» как главная ересь.

Статья Путина поясняет многое в нынешнем противостоянии прозападной Украины с Россией. И то, что она уже стала существенным фактором внутриполитической борьбы на Украине, подтверждает: прошлое недоглядство и самоуверенность с нашей стороны - да мы же братья, куда мы друг от друга денемся! - были большой ошибкой. Повторять их больше нельзя. И не только в отношениях с Украиной, но и с другими соседями. Тыкать палками в русского медведя на потеху и в интересах Западу становится реально опасным занятием.

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