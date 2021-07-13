Иммунолог оценил риски заразиться двумя-тремя штаммами коронавируса сразу

В России был зафиксирован случай заражения двумя штаммами коронавируса одновременно. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Большого шума в соцсетях наделало заявление руководителя группы геномики и постгеномных технологий ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Анны Сперанской о том, что в России был зарегистрирован случай, когда одна женщина оказалась заражена сразу двумя штаммами коронавируса. У пожилой пациентки врачи выделили сначала один тип коронавируса, а спустя время - другой. Этот случай даже попал в научную литературу, но еще не прошел рецензирование.

Понятно, почему это встревожило соцсети: коронавирус и так, мягко говоря, неприятная болезнь. А если он будет нападать «двое на одного», много ли шансов на выздоровление останется у нас? И сможет ли защитить вакцина от удвоенной инфекции? Эту ситуацию в эфире Радио «Комсомольская правда» прокомментировал директор Научно-информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций, врач-инфекционист, иммунолог, аллерголог Георгий Викулов:

- Во-первых, я бы призвал не жонглировать словами и цифрами. Зачем запугивать двойными заражениями, если ситуация и так серьезная, хватает и обычных? Во-вторых, в настоящее время в Российской Федерации преобладает штамм Дельта, индийский. Это порядка 80-85% заражений. А он вытесняет другие штаммы. Именно он, в том числе, обеспечил нам такой подъем заболеваемости. Потому что, к сожалению, когда он к нам в страну пришел, было иммунизировано, то есть получило оба компонента прививки, только 10 процентов населения России. Конечно, ни о каком коллективном иммунитете говорить не приходится при таком уровне вакцинации. Поэтому и случилась такая серьезная вспышка заболевания, и сейчас сохраняется непростая ситуация, в частности, в Санкт-Петербурге, в Екатеринбурге. В Москве в последнюю неделю мы видим стабилизацию процесса, ну, по крайней мере, близкую к стабилизации положительную динамику.

- Георгий Христович, вот специалисты Роспотребнадзора объясняют, что случаи заражения сразу двумя штаммами коронавируса возможны и чаще всего они наблюдаются у людей с ослабленной иммунной системой.

- А кто может вирусу запретить, чтобы он проник разными штаммами в организм? Никто. Поэтому может быть и два, и даже три штамма в одном пациенте. Теоретически это возможно. Но учитывая то, что сейчас преобладает дельта-штамм, а другие выявляются в меньшем количестве, это скорее теоретическая вероятность. И такое, действительно, скорее возможно у людей с различного рода иммунными поломками или иммуннодефицитами. Ну, например, у онкопациентов, больных сахарным диабетом, имеющих метаболический синдром, получающих иммуносупрессивную (угнетающую иммунитет - прим. Ред.) терапию, например, после лучевой терапии. Для каждой категории граждан есть рекомендации по предотвращению заражения и тяжелого течения.

Вакцинация, к сожалению, не гарантирует, что вы не заразитесь. Но защищает от очень тяжелого течения болезни и от гибели.

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