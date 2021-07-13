Захар Прилепин: Куба превратится даже не в Украину, а сразу в четвертый сорт

На Кубе началась цветная революция. Фото: REUTERS

На Кубе началась цветная революция.

Куба, увы, может превратиться даже не в Украину, а в латиноамериканскую страну четвёртого сорта. Зато с побережьем, которые скупили целиком американцы. И с самым большим американским посольством. Всё как мы любим.

У России есть шанс там сейчас закрепиться. Но никто этим заниматься не будет, конечно.

При том, что на Кубе полно здравомыслящих людей - их точно не меньше половины. Их, скорей, большинство.

Но вы знаете как это бывает - печеньки (уже идут сплошным потоком), буйная молодежь, которая хочет в тик-ток, и предательство части элит (уже, думаю, давно сложилось).

И нет сразу никакой Кубы.

Зато есть ещё один американский курорт. Минус бесплатное образование и бесплатная медицина. Плюс наркотрафик, американские ценности и - главное -минус суверенитет.

На Кубе полно проблем, мы в курсе. Но их полно, черт возьми, в большинстве сугубо капиталистических латиноамериканских стран. Зато у Кубы есть суверенитет (величайшая редкость в нашем мире) и кубинский миф (ещё бОльшая редкость).

Мифа тоже не будет. Будет жвачка там и счастье российской либерды здесь.

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