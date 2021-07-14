Александр Стефанович: «Пугачёва от меня ушла, потому что я заставлял ее худеть!»

Александр Стефанович. Фото: Сергей Сахиджанян.

Ещё в начале июня бывший муж Аллы Пугачёвой (второй по счёту) режиссер Александр Стефанович заболел ковидом. Правда, по словам его друзей, лечился дома, долго не обращался к врачам. На момент госпитализации поражение лёгких у Стефановича было настолько серьёзным, что режиссёра сразу же отправили в реанимацию и ввели в медицинскую кому. Увы, болезнь оказалась сильнее.

Александр Борисович умер в минувший вторник, 13 июня, так и не помирившись со своей бывшей женой и по сути главной музой своей жизни. После развода с Пугачёвой он часто и с удовольствием давал интервью о певице, понимая, что интерес прессы был к нему вызван лишь фактом его близости к звезде.

Каждый раз хвастался, что именно он придумал образ Аллы Пугачёвой, ее фирменные балахоны и актёрские «фишки» ее шоу, когда она легко превращала микрофон в бокал или же строила репертуар на песнях об очень сильных, но одиноких женщинах.

- Нас с Аллой познакомил мой друг Леонид Дербенев, великий поэт-песенник, - виртуально накидывая на плечи пиджак Остапа Бендера, обычно начинал свой рассказ Александр Борисович. - Однажды Дербенев мне позвонил и сказал: «Быстро приезжай ко мне домой, у меня сидит одна деваха».

- «Что за деваха?»

- «Певица. Девка талантливая, но все у нее идет как-то наперекосяк. Нужно ей помочь в жизни, выстроить кое-что. Ты, я знаю, помогать красивым девушкам любишь. Давай, подъезжай».

– «Она хоть красивая?» - спрашиваю я у Дербенева. Он говорит: «Сам увидишь». Я приехал, увидел такую рыжую, губастую, конопатую девочку, которая сразу же стала тянуть одеяло на себя, села за рояль, стала петь какие-то пародии на Соню Ротару, на Пьеху. Она меня заинтересовала, я ее пригласил в ресторан. В ресторане достал записную книжку, я их всю жизнь веду, и говорю: «Первая страница в этой книжке у меня пустая. Я кому-то даю расписаться из моих знакомых. Там и Сергей Михалков расписывался, и Иосиф Бродский, и Смоктуновский, другие. Ты распишись тоже, может, когда-нибудь станешь знаменитой». На столе лежал нож, она разрезала палец, выдавила кровь и написала: «Это кровь Аллы Пугачевой. Определите на досуге мою группу…..» Ну вот, пришлось группу крови определить. У нас сначала был роман, потом мы поженились и прожили вместе 4 года.

Тот самый листок с кровью Примадонны.

А дальше традиционно следовал рассказ, как Пигмалион лепил свою Галатею.

В последний раз мы говорили со Стефановичем год назад. Я тогда попыталась аккуратно заметить, мол, до встречи с ним Пугачева уже спела «Арлекино» и уже тогда начала восхождение на эстрадный Олимп.

- Да, спела, но это как-то мимо меня прошло, - отмахивался бывший муж звезды. - Я не особенно увлекался эстрадой. Но когда мы стали жить вместе я занялся ее сценическим образом. Но это была больше работа режиссера с актрисой. Я придумывал, как можно обыгрывать реквизит. Микрофон в руке может быть, то факелом, то рюмкой. Подтянул Славу Зайцева. Сначала Марина Левикова делала Алле костюмы, такие балахоны-трансформеры. А потом Зайцев нам помог в этом деле.

Я Аллу все время заставлял что-то делать. Мы год прожили, она говорит: «Саш, все мои мужики что-то для меня делали. А ты для меня что сделал?» - «Я тебя вычислил, сделал звездой». На что она говорит: «Как честный человек ты должен на мне жениться». – «А кто тебе сказал, что я честный человек?» Посмеялись и пошли в загс.

Я работал тогда с Сергеем Михалковым, отцом Никиты. Он был очень уважаемый государственный чиновник и при этом замечательный писатель. Я несколько фильмов снял по его сценариям. Помню, взял у Михалкова тысячу рублей в долг, чтобы сделать свадьбу. Это был примерно годовой заработок советского инженера. А у меня в этот момент деньги кончились на счету. Сергей Владимирович выручил меня, и мы с Аллой свадьбу устроили в Подмосковье, на бывшей даче Людмилы Зыкиной.

Когда я на «Мосфильм» пришел вскоре после этого, навстречу мне шел один из мэтров нашего кино, великий режиссер (фамилию называть не буду). И он мне говорит: «Ты с ума сошел?» - «А что такое?» - «На какой-то певичке женился. Не мог, как все нормальные режиссеры, актрису себе найти?» И пошел по коридору. Я тогда подумал: «Вы этой певичке еще завидовать будете».

Поэтому все время заставлял Аллу работать над собой. Когда мы познакомились, ей было 26 лет, а когда развелись, было 30. Она была в таком расцвете своем женском. У кого-то конституция такая, как у Сони Ротару, а кто-то должен держать себя в форме. Когда Алла бросала курить, у нее начинал увеличиваться вес. Это особенность организма такая. Она с этим боролась.

Наверное, у каждого человека есть какие-то особенности организма. На нее действовал так табак. Когда она не курила, у нее были проблемы с весом, а когда курила, вес сразу стабилизировался. В Институте курортологии ей препараты давали, чтобы стабилизировать вес.

Помню во время нашего развода судья спросила: «Это, может быть, легкомысленное решение, вам нужно подумать. Даю вам 3 месяца. Должны быть серьезные основания, для того чтобы я вас развела». Алла тогда вспылила: «Какие основания? Он надо мной издевался! Он меня худеть заставлял». Судья ухмыльнулась: «Мне бы такого мужа».

«Почему он ещё такую певицу не сделал?»

Чаще всего Алла Пугачева не реагировала на интервью бывшего мужа. Правда один раз намекнула в беседе с «КП», мол, Стефанович изрядно преувеличил своё значение в ее карьере.

- Стефанович? Ну что про него можно сказать? Надо отдать ему должное, с ним я развивалась, много читала, - рассказывала «Комсомолке» Алла Пугачева. -Да, он был моим мужем, но мне его чисто по-человечески жаль. Он только про меня и говорит. Мол, он сделал из меня звезду, певицу. Я не буду его опровергать, пусть это останется на его совести. Он, видимо, забыл или не хочет просто вспоминать, что в 78-м году я уже была известной певицей. Если он такой мастер, то почему же он тогда еще одну такую певицу не сделал? Кто ему мешает? Раньше, давая интервью журналистам, он категорически был против, чтобы его со мной ассоциировали, просил, чтобы писали, что он режиссер. А теперь он с радостью представляется бывшим мужем Аллы Пугачевой! Если без моего имени, не вспоминая меня, ему сложно жить, то пусть говорит, дай бог ему здоровья! Он присвоил себе мои первые рисунки, наверное, напечатает их в какой-нибудь желтой газете. И если так случится, что он меня переживет, то я уверена, что он напишет очередной бред о том, как он был мужем Аллы Пугачевой. Бог с ним. Он человек умный, расчетливый - что ему надо было, он с меня поимел.

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