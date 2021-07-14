Александр Стефанович до Аллы Пугачевой жил с актрисой Наталией Богуновой, трагически погибшей на Крите

Алла Пугачева. Фото: Борис КУДРЯВОВ

В Москве скончался второй муж Аллы Пугачевой. Александр Стефанович умер на 77-м году жизни в реанимации. У него был коронавирус. Пока Примадонна никак не отреагировала на смерть продюсера, который является создателем сценического образа Аллы Борисовны и ряда других эстрадных исполнителей. Благодаря ему в кино засветились София Ротару, Александр Розенбаум, "Песняры". Кроме того, Александра Борисовича часто называют первым, кто начал создавать клипы в СССР.

Александр Стефанович и Наталия Богунова

В официальном браке Александр Стефанович был дважды. Его первая жена - звезда культовой картины "Большая перемена" Наталия Богунова. Они жили с 1968 по 1974 год. С белокурым ангелом Богуновой Александр Борисович познакомился будучи студентом ВГИКа. Постановщик признавался, что влюбился в актрису мгновенно, и вскоре они уже сыграли свадьбу. А через год Богуновой досталась роль скромной учительницы Светланы Афанасьевны, которая вынуждена постоянно присматривать за непутевым мужем Ганжой в фильме "Большая перемена". Фильм ждал ошеломляющий успех. Наталия Васильевна неожиданно превратилась в суперзвезду, которую осаждали толпы поклонников. По мнению Стефановича, именно эта внезапная популярность и стала камнем преткновения в их браке.

Актриса Наталия Богунова

"Всему виной была наша с Наташей занятость: я ездил по стране с киноэкспедициям, она много снималась и тоже редко бывала дома. Хорошей семейной жизни это, как вы понимаете, не способствовало. Мы часто ссорились, расставались и разъезжались, а потом мирились и съезжались снова", - рассказывал режиссер.

В их союзе так и не появилось общих детей. Спустя всего год после выхода "Большой перемены" Богунова развелась с мужем. Она не любила комментировать личные проблемы, и даже когда бывший возлюбленный женился на Алле Пугачевой, актриса не давала интервью. Сам Стефанович заявлял, что расставание с первой женой и бурный роман с Примадонной не были взаимосвязаны.

"Многие пишут, что Наташа ревновала меня к Алле, но это, мягко говоря, не соответствует истине. С Богуновой мы официально развелись в 1974 году, а с Пугачевой я познакомился через пару лет", - подчеркивал режиссер.

В конце 1970-х у Богуновой начались проблемы со здоровьем. Впервые у звезды случился приступ прямо во время репетиции.

"В нашем Театре Моссовета Наташа особенно блистала в спектакле у Романа Виктюка. Очень хорошая девочка, много передовых мыслей, идей, всегда боролась за справедливость. Заболела, работая у нас. В первый раз ее увезли в психбольницу прямо из театра", - рассказывала Валентина Талызина.

Тогда диагноз Наталии широко не обсуждался, но в актерской среде знали, что у коллеги подозревали шизофрению. Вскоре Богунова стала все чаще и чаще попадать в психиатрические больницы. Прогрессирующая шизофрения в итоге разрушила карьеру актрисы и помешала ей обрести личное счастье. При этом Стефанович всегда категорически отрицал проблемы психического характера, беспокоившие его бывшую жену.

По мнению режиссера, приступы Бегуновой - это всего лишь следствие чрезмерной восприимчивости. "Наташа была юной возвышенной девушкой с сияющими глазами. Ее типаж был востребован в конце 60-х-начале 70-х годов прошлого века, а потом на смену ему пришли совсем другие героини - более яркие, смелые, раскованные", - так о Богуновой отзывался ее бывшей муж. Артистка действительно была очень эмоциональной, она остро реагировала на критику.

"Мы с Наташей после развода периодически встречались на «Мосфильме» и в Доме кино", - рассказывал Стефанович. В 2013 году в возрасте 65 лет звезда советского кино скончалась в полном одиночестве на Крите. 9 августа у Богуновой случился инфаркт. На похороны прославленной артистки пришли всего 20 человек. Звезду похоронили на Ваганьковском кладбище.

Александр Стефанович и Алла Пугачева

Певица Алла Пугачева стала второй супругой Александра Стефановича. Они были вместе с 1977 по 1981 год. Стефанович познакомился с Аллой Борисовной через поэта Леонида Дербенева.

"Я про нее тогда ничего не знал. А популярная песенка «Арлекино», звучавшая из каждого двора, с этой стройной рыжеволосой и губастой очаровательной девчонкой, которую я тогда впервые увидел, в моем сознании никак не ассоциировалась", - делился режиссер.

В гостях у Дербенева артистка просто очаровала Стефановича. Режиссер довез ее до дома, а через несколько дней пригласил в ресторан. После пара отправилась к Александру Борисовичу в квартиру. Там он признался певице в своих чувствах, напечатав послание на машинке.

"На том же листочке она «достучала» ответ: «Саша, пусть будет так... не знаю как. Но пусть будет! Один йог сказал: «Если нельзя, но очень хочется, то можно!». Подтекстом этой «переписки» было следующее - у меня в тот момент была невеста, а у нее - жених. Но в тот вечер мы сделали другой выбор", - откровенничал Стефанович.

Александр Стефанович. Фото: Сергей Сахиджанян

Женившись на Пугачевой, режиссер не только стал мужем будущей Примадонны, но и ее продюсером и имиджмейкером. Стефанович постоянно волновался за безопасность жены: то сумасшедший поклонник пообещал убить артистку, когда вручал букет у сцены, то настоящий маньяк назначил ей встречу, а, не дождавшись, прикончил несколько человек в поезде до Харькова.

Общие переживания и творчество должны были сблизить супругов. Но случилось все как раз наоборот. Алла Борисовна не раз говорила в интервью, что Стефанович ей изменял, однако продюсер уверял: подобного не случалось.

Последней каплей стал скандал во время съемок фильма "Душа". Пугачева отказалась появиться перед камерой в подобранном для нее наряде. Когда второй режиссер попросила Примадонну переодеться, та Алла Борисовна порвала кожаное пальто сотрудницы "Мосфильма". Стефановичу поставили ультиматум - либо он уладит семейные проблемы, либо будет уволен.

Александр Борисович решил позвать на роль Софию Ротару. Карьера Стефановича была спасена в отличие от его брака. "Эта гонка нас утомила. Мы ведь даже ребенка не хотели из-за этого заводить... Наше расставание было болезненным и с той, и с другой стороны", - откровенничал он. После развода с Аллой Борисовной Стефанович больше не женился.

Болезнь и смерть

Александр Стефанович оставил после себя огромное культурное наследие. Музыкальные картины режиссера "Душа", "Осенний блюз", "Женщина, которая поет", "Начни сначала" собирали миллионы зрителей. Сериал "Кураж" снятый по его собственной книге - это автобиография, история любви и расставания режиссера и певицы.

"Я не припомню другого примера, чтобы человек, прожив некий период жизни, написал об этом книгу, потом сценарий, потом снял фильм и исполнил там главную роль", - отмечал Стефанович.

К своей жизни он относился как произведению искусства. "Я описываю ее в своих книгах, и иногда мне кажется просто невозможным, чтобы на жизнь одного человека пришлось столько событий и приключений. Пожалуй, мою жизнь точнее всего характеризует слово «кураж»", - говорил артист.

13-е число стало для него роковым. Он родился 13 декабря, а умер 13 июля. Сердце Стефановича остановилось в больнице имени Бахрушиных, куда его доставили с тяжелой формой коронавируса.