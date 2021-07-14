От смерти спасла бы вакцина: почему Александр Стефанович не сделал прививку от коронавируса

Причина смерти режиссера — осложнения коронавирусной пневмонии Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

76-летний Александр Стефанович умер в больнице. Режиссер был госпитализирован в тяжелом состоянии с коронавирусной пневмонией. Александр Борисович долго лечился дома – друзья обеспечивали его необходимыми лекарствами, кислородными концентратами, уговаривали на госпитализацию. Но Стефанович боялся ехать в больницу, говорил: «Чувствую, что не вернусь оттуда». Когда дышать стало тяжело режиссер все же решился на госпитализацию – поражение легких на тот момент было более 50%, а через неделю – уже 70%. 13 июля Стефанович умер от осложнений коронавирусной пневмонии.

Сразу же стали обсуждать актуальный сейчас вопрос: был ли привит режиссер от COVID-19? Друг Стефановича адвокат Александр Добровинский сообщил, что режиссер прививку не делал. Добровинский уговаривал привиться и другого своего друга Бориса Грачевского – создатель «Ералаша» вакцинироваться не захотел, и минувшей зимой скончался от осложнений коронавирусной пневмонии. Ситуация повторилась и со Стефановичем.

Александр Добровинский написал в инстаграме пост памяти товарища: «Умер мой очень близкий друг Александр Стефанович. Умный, интеллигентный, с прекрасным чувством юмора добрейший человек. Талантливый писатель, режиссер, сценарист. На нем долгие годы сидела печать «муж Аллы Пугачевой». Ну что делать. Мы познакомились в Париже в 92-м году и с тех пор были что называется «не разлей вода». Огромная потеря. Торжествуйте, антипрививочники. Он был один из вас».

Стефанович был в группе риска по коронавирусу – возраст, сопутствующие заболевания. Так почему же друзья не смогли уговорить его на вакцинацию? Приятель Александра Борисовича рассказал kp.ru: «Ответ прост – был доктор, которому Александр доверял. Этот врач убедил его, что последствия прививки не изучены». Стефанович боялся прививки, а коронавирус в начале принял за ОРВИ. Несмотря на все усилия врачей спасти режиссера не удалось.

Стефанович так и не успел помириться с бывшей женой и главной музой всей своей жизни Аллой Пугачевой. Они давно не общались. Кстати, как нам стало известно, Алла Пугачева и Максим Галкин вакцинированы от COVID-19.

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