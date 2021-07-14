"У вас лицо размазалось": неузнаваемая Наташа Королева вызвала оторопь своим видом

"Лето, ах лето, лето звездное звонче пой! Лето, ах лето, лето звездное будь со мной!", - подписала снимок звезда. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Наташа Королева выступает более 35 лет. Она ворвалась на сцену в конце 80-х, а в начале 90-х уже гремела на всю страну. Ее хиты "Желтые тюльпаны", "Дельфин и Русалка", "Маленькая страна" пел и стар, и млад. С годами артистка, конечно же, сильно изменилась. А одна из последних фотографий жены Тарзана и вовсе вызвала шок.

Наташа Королева не стесняется выкладывать в блог самые смелые кадры. На свежей фотографии 48-летняя певица поспешила явить поклонникам пышное декольте. При этом красавица сильно изменила себе лицо.

Облаченная в топик василькового цвета и яркий костюм, она раскинулась на траве, приняв максимально откровенную позу. "Лето, ах лето, лето звездное звонче пой! Лето, ах лето, лето звездное будь со мной!", - подписала снимок звезда эстрады.

От внимательных поклонников артистки не укрылся тот факт, что их кумир переборщил с фоторедакторами. Оторопевшая публика призвала исполнительницу одуматься.

Многие подписчики не оценили пикантный образ певицы. Королеву назвали "слишком старой" для таких фотосессий и посоветовали не выставлять бюст на всеобщее обозрение. Россияне также предположили, что певица установила себе виниры.

"Старая ты, Наташка, пора уже и посерьезнее быть", "Грудь, конечно, не очень, как-то старит", "Ужасные фотки", "У Вас от фильтров лицо размазалось", Фотошоп неудачный", "Зачем постоянно показывать свои зубные протезы?" О, господи.... Что это", "Что с лицом?", "От прежней Наташи мало что осталось", "Вообще не узнала", "Все фотки размазаны до неузнаваемости", - отметили фолловеры.

Стоит отметить, что в отличие от многих коллег по сцене, которые "застряли" в образах из 90-х, Наташа Королева готова к смелым экспериментам со стилем. Не так давно певица поделилась кадрами, где демонстрировала новый образ. Она сделала себе яркие косы и надела купальник.