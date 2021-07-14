«Блатных» лекарств не доставали: как Ирину Алферову спасают от коронавируса

Актриса Ирина Алферова Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

70-летняя народная артистка Ирина Алферова отработала весь минувший сезон в театре. Играла спектакли, общалась с коллегами, встречалась с родней. В июле начался отдых, а она сразу же попала в больницу. Госпитализировали народную артистку вместе с 69-летним мужем Сергеем Мартыновым. У супругов диагностировали коронавирусную пневмонию.

Ирина Ивановна и ее родня на звонки журналистов не отвечают, поэтому появилось множество слухов о ее лечении. Зато коллега пообщалась по телефону с актрисой и рассказала kp.ru:

«Ирина Ивановна действительно проходит лечение. Народная артистка проходит лечение в обычной московской больнице, куда ее доставили, так как в коронавирусном отделении именно этой клиники были свободные места. Никаких «блатных», «дефицитных», «очень дорогостоящих» лекарств ей не доставали. Лечение она получает по протоколу, как и все больные».

Близкие подчеркивают, что она не отказывалась ложиться в больницу. Течение болезни у Алферовой было очень тяжелым, но Ирина Ивановна не была в критическом состоянии. Актриса получала кислородотерапию, была постоянно под контролем врачей. 13 июля Алферовой стало лучше — кризис миновал. Она идет на поправку, но пока находится в больнице под медицинским наблюдением. Муж Алферовой все еще в тяжелом состоянии. По информации в окружении семьи, актриса и ее муж прививку от коронавируса не делали. Симптомы болезни у них были типичные – температура, кашель, недомогание.

Времени на восстановление у народной артистки будет достаточно. В августе у Алферовой один спектакль – антреприза, а на работу в театр она вернется в сентябре.

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