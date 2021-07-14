Темных людей нужно просто штрафовать - больше и дороже. Нам нужен конец года без четвертой волны коронавируса

650-700 тысяч доз вакцины от коронавируса ежедневно получают с прививкой граждане России. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Единственная новость, которая в этом аду жары и чумы дает мне надежду, - это цифры вакцинации. 50 миллионов доз, 20 миллионов полностью привитых, 30 - первой частью, полмиллиона человек "новых" прививаются в день, 650-700 тысяч доз ежедневно.

Ну наконец-то.

Честно говоря, я не верил, что власти примут решение насчет хотя бы частичной обязательной вакцинации. Может быть, осенью, после выборов, думал я.

Но началась такая катастрофа, что пришлось это делать быстро. И - еж птица гордая, пока не пнешь, не полетит, - ковид-диссидентов и антиваксеров все-таки заставили принять участие в ликвидации эпидемии, которая - их стараниями - может идти и идти, равно как и военный обвал медицины, который они, темные люди, нам устроили.

Это, конечно, вечная проблема, вон, в ленте мелькнуло:

«В Лодейнопольском уезде вверенной мне губернии в приходах Шустручском, Косельгском и Ежесельгском развилась эпидемия натуральной оспы, причем главной причиной значительного распространения эпидемии является упорное нежелание взрослого населения прививать себе и своим детям предохранительную оспу в силу различного рода суеверий, доводящих население до ложных понятий о способах привития предохранительной оспы, как о наложении на людей печати антихриста».

(1911 год. Из письма губернатора Олонецкой губернии епархиальному архиерею).

Но все-таки с ними стали разговаривать на том языке, который они понимают - и ситуация начала улучшаться.

Конечно, нынешнюю волну вакцины уже не остановят. Дай Бог, она остановится сама через несколько недель.

Но зато осенью, когда придет время для октябрьского-ноябрьского мора, - у нас есть шанс привить хотя бы половину страны, что, в сочетании с переболевшими, дает шанс.

И не надо слушать, что говорят темные люди.

С ними и так слишком долго спорили, осторожничали, "принимали во внимание", - и вот, некрологи идут потоком.

Так что их нужно просто штрафовать - больше и дороже - за отсутствие масок, и делать так, чтобы им пришлось прививаться.

А уж в какого там Гейтса они веруют и какую шапочку из фольги они носят - это их интимное дело. Нам нужен конец года без четвертой волны.

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