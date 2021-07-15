В Афганистане талибы* устроили массовый расстрел безоружных солдат

Правительственные войска в провинции Кандагар, Афганистан. Фото: REUTERS

В Афганистане боевики запрещенной в России террористической организации «Талибан»* устроили массовую казнь военнослужащих правительственных войск. Видео расстрела безоружных солдат, снятое очевидцами, опубликовали западные СМИ, в том числе CNN.

Согласно имеющейся информации, расстрел был устроен в районе города Давлат Абад (провинция Фарьяб) еще в середине июня, однако известно о нем стало лишь недавно.

Судя по всему, правительственные войска попали в окружение, и после неоднократных призывов талибов решили сдаться – они вышли из укрытий на середину улицы, где и были расстреляны. Красный Крест подтвердил гибель 22 человек.

В Министерстве обороны Афганистана расстрел назвали хладнокровным убийством и военным преступлением. Об этом заявил представитель ведомства Фавад Аман:

– Талибан не может отрицать это преступление. На видео четко видно, как талибы казнят наших солдат после их капитуляции.

Ситуация в Афганистане существенно накалилась на фоне официального вывода из республики воинского контингента США и их союзников по НАТО. Согласно заявлению президента США Джо Байдена, подавляющее большинство американских солдат покинет территорию Афганистана до конца августа.

Воспользовавшись ситуацией, талибы начали теснить правительственные войска к границе с Таджикистаном, а недавно заявили, что контролируют не менее 85% территории страны. По словам представителей террористической организации, их главной целью является полное освобождение Афганистана от иностранных военных.

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