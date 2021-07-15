Последнее видео певицы МакSим шокировало россиян

Больше месяца 38-летняя артистка находится в реанимации Фото: Евгения ГУСЕВА

Певица МакSим больше месяца назад попала в больницу. За несколько дней до этого 38-летняя артистка давала концерт в Казани, где выступала с высокой температурой. Она очень плохо себя чувствовала - до такой степени, что охранники увели ее со сцены под руки. С тех пор поклонники не устают молиться за здоровье кумира и пересматривать последнее видео со своей любимой исполнительницей.

Певица МакSим в настоящее время находится в коме и подключена к аппарату ИВЛ, врачи не делают никаких прогнозов по поводу ее состояния. У звезды началось воспаление в мозгу, дышать сама она не может.

А ведь в начале июня никто и подумать не мог, что ситуация окажется настолько критичной. За несколько дней до госпитализации артистка целый час пела для своих зрителей. Судя по записи с концерта, которую активно сейчас обсуждают россияне, вокалистка выступала с трудом. Она постоянно сбивалась с ритма, почти не двигалась. При этом работала без фонограммы.

Поклонники отмечают, что им страшно смотреть это видео. "Какой ужас! Заметно ведь, что она страдает и с трудом поет", "До мурашек пробирает", "Шок и слезы. Только бы выздоровела", "Бедная девочка. Она столько всего пережила", - обсуждают ролик фанаты звезды.

Сейчас новости о состоянии звезды одна страшнее другой. На днях врачи расшифровали новые результаты КТ знаменитости. Так, терапевт Андрей Звонков отметил, что у артистки возникли серьезные осложнения. "Прежде всего, в легких описан плеврит. Чаще всего он вызван бактериальной инфекцией. Это серьезное осложнение при воспалении легких вызывает дыхательную недостаточность, то есть когда легкие не могут работать", - рассказал врач.

Обнаружены у вокалистки и признаки пиелонефрита. По словам медика, согласно новым результатам КТ, у звезды началось "воспаление желудочков головного мозга".

В свою очередь, врач-пульмонолог Иван Тарасенко заявил о серьезной патологии не только вирусной природы, но и с присоединением бактериальной флоры. Его тревожит возникновение воздушных полостей в периферических отделах правого легкого. По его словам, это может означать, что к прогрессирующему заболеванию присоединились бактериальная флора или тромбоэмболические зоны.