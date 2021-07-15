После прививки заболели не более 2,5 процента россиян: Мурашко - о вакцинации, иммунитете к коронавирусу и новых штаммах

Министр здравоохранения Михаил Мурашко. Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Министр здравоохранения Михаил Мурашко в интервью РИА Новости рассказал о том, как проходит у нас в стране вакцинация и почему необходимо уколоться даже тем, кто уже переболел или привился зимой. Вот самые главные цитаты главы Минздрава:

- Мы на практике видим, что вакцина эффективно защищает от тяжелых осложнений COVID-19. После вакцинации заболели не более 2,5 процента граждан, большинство из них в период формирования иммунитета, который длится две-три недели после второй прививки в зависимости от вакцины.

- Согласно международным и российским исследованиям, устойчивый иммунный ответ у людей, переболевших коронавирусом, сохраняется в среднем шесть месяцев после перенесенной инфекции. После полугода защита постепенно ослабевает. Поэтому во время эпидемии рекомендуется вакцинироваться через шесть месяцев. Эта рекомендация касается как тех, кто ранее сделал прививку, так и тех, кто переболел. После достижения коллективного иммунитета в нашей стране прививку достаточно будет делать в плановом режиме раз в год.

- Существуют исследования, которые доказывают, что заболеваемость близких людей привитого человека снижается как минимум на треть. Бывают ситуации, когда в семье есть человек, который по объективным медицинским противопоказаниям не может вакцинироваться. В этом случае риск заражения и тяжелых последствий от заболевания можно существенно снизить, если привьются другие члены семьи.

- На сегодняшний день в связи с появлением новых штаммов специалисты говорят об изменении картины заболеваемости: сейчас коронавирусная инфекция представляет опасность не только для пожилых людей. Сейчас тяжело болеть стали даже молодые люди в возрасте от 18 до 30 лет. Поэтому им необходимо наравне со всеми проходить вакцинацию и повторную вакцинацию.

- Научные исследования подтверждают, что вакцинация против COVID-19 не влияет на репродуктивную функцию. Также не было выявлено отрицательного влияния на течение беременности и развитие потомства.

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