Британцы показали «документы Кремля о вмешательстве в выборы в США», чтобы сорвать российско-американское примирение

Оказывается, пять лет назад Москва посчитала «неуравновешенного» Дональда Трампа «перспективным кандидатом», приняв решение повлиять на выборы в США в его пользу Фото: REUTERS

Между Россией и Америкой продолжается робкое потепление: спустя месяц после саммита Путина и Байдена в Женеве — в Москву прибыл спецпредставитель президента США Джон Керри, готовится дальнейшее расширение контактов на уровне заместителей глав МИДа с обеих сторон. Американцы перестали препятствовать строительству газопровода «Северный поток-2», а Россия готова выступить гарантом безопасности после ухода войск НАТО из Афганистана.

Но вероятному окончанию «Холодной войны-2» радуются далеко не все. 23 июня британский миноносец Defender пошёл на провокацию: вторгся в российские территориальные воды у побережья Крыма, что могло привести к вооружённому конфликту.

А теперь, 15 июля, британцы дали залп из другого орудия. Лондонская газета Guardian выпустила срывопокровную статью: оказывается, пять лет назад Москва посчитала «неуравновешенного» Дональда Трампа «перспективным кандидатом», приняв решение повлиять на выборы в США в его пользу.

В доказательство приводятся два фрагмента из «секретных кремлёвских документов» — просто фото двух страниц с неким текстом по-русски, сделанные, похоже, с экрана компьютера. Проверить их аутентичность невозможно — любой носитель русского языка может набить в программе MS Word подобный «зловещий план», снять скриншот — и, пожалуйста, сенсация века готова.

Впрочем, эти загадочные «кремлёвские бумаги» — феномен более сложный, чем просто фейк. Скорее всего, британцы использовали отрывки неких реальных российских документов — например, аналитических записок о международной ситуации. Произвольно перетолковать их и расставить смысловые акценты под «нужным» углом — дело техники.

Интересное другое — почему этот документ о якобы «вмешательстве в американские выборы» вброшен именно через британские СМИ? Потому что раньше в противостояние с Москвой Лондон и Вашингтон выступали единым фронтом, а теперь последний заключает «сепаратный мир»: в США много внутренних проблем, и администрация Белого дома пытается сосредоточиться именно на них, а не на сохранении однополярного мира.

Но в одиночку Британия, к тому же лишённая влияния на процессы в ЕС после «Брексита», точно не сможет продолжать геополитическое противостояние с Россией. И «Юнион Джек» впору менять на белый флаг. Неудивительно, что Лондон любым способом, начиная с «дела Скрипалей» трехлетней давности, пытается подорвать отношения между Москвой и коллективным Западом. И обвинения во «вмешательстве в выборы в США» тут очень кстати.

Так что слив полуфейковых «кремлёвских бумаг» — явно не последнее звено в длинной цепи британских провокаций против России.