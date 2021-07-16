Людей забирают вертолетами прямо с крыш домов: шокирующие кадры из затопленной Европы

Полицейские у разрушенной водой автотрассы в городе Эрфтштадт, Германия.
Фото: REUTERS
Мощные ливни в Европе привели к сильнейшему наводнению. Затопило Германию и Бельгию, где река Рейн вышла из берегов. Вода поднималась выше первых этажей домов, дороги превратились в бурлящие реки. Плавали машины, груды мусора, разрушено несколько мостов.
Это наводнение уже назвали одним из самых крупных за последние 50 лет. В затопленных городах Европы перебои с электричеством, водой, закрыты школы и общественные службы.
В части городов объявили чрезвычайное положение. Людей эвакуируют из зоны ЧС вертолетами. Забирают прямо с крыш домов. Уже подтверждена гибель 59 человек, 1300 - пропали без вести. Эти данные дают власти Германии. В Бельгии жертвами наводнения стали 11 человек.
«Бернд» уже заметно ослаб и переместился на юго-запад Европы, но синоптики прогнозируют продолжение выпадения осадков.
- Дожди снова зальют Германию уже в эти выходные, - говорят синоптики. - И по самым оптимистическим прогнозам Рейн вернется в свои берега лишь в - середине следующей недели.
Специалисты уже назвали нынешнее наводнение сильнейшим за последние 50 лет.
Фото: REUTERS
Затопленный город Валкенбург, Нидерланды. Власти эвакуировали почти 15 тысяч человек из районов бедствия.
Фото: REUTERS
Последствия ливней в Бельгии. Здесь жертвами считаются уже 11 человек. Фото: STEPHANIE LECOCQ/ЕРА/ТАСС
Бельгийские спасатели оказывают помощь нуждающимся - прежде всего это старики, дети... Фото: STEPHANIE LECOCQ/ЕРА/ТАСС
...а иногда - и четвероногие питомцы. Фото: STEPHANIE LECOCQ/ЕРА/ТАСС
Швейцарские спасатели укрепляют временную плотину на берегах реки, протекающей через город Люцерна.
Фото: REUTERS
Снесённые потоком воды автомобили на площади бельгийского города Вервье. Фото: STEPHANIE LECOCQ/ЕРА/ТАСС
В Германии сотни человек считаются пропавшими без вести, количество жертв уже измеряется десятками.
Фото: REUTERS
Для эвакуации жителей в пострадавших от ливней районах привлечены силы Бундесвера.
Фото: REUTERS
В одном из немецких городов вода вынесла в "свободное плавание" тонны мусора, подготовленные к переработке.
Фото: REUTERS
Коммунальным службам предстоят серьезные работы по восстановлению коммуникаций, а многим немцам придется возводить новое жилье.
Фото: REUTERS