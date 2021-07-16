«Мы против структуры, где во главе театра будет стоять Татьяна Доронина»: актеры МХАТ выступили с очередным заявлением

Рукописное письмо президента МХАТ им. Горького Татьяны Дорониной к Владимиру Путину наделало много шума. Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС

Рукописное письмо президента МХАТ им. Горького Татьяны Дорониной к Владимиру Путину наделало много шума. Но Татьяна Васильевна написала еще одно - в Следственный комитет Александру Бастрыкину. Содержание этих посланий примерно одинаковое: обвинения и требование немедленной смены власти МХАТа.

Письма Дорониной отвлекают, осложняют жизнь театру. Во МХАТе проходят прокурорские проверки. Сейчас труппа в отпуске. Но даже в межсезонье приходится собирать круглые столы и отчитываться о реальных делах и художественной политики театра. Вот 15 июля, например, в МХАТ им.Горького прошло заседание Общественного совета при Минкульте РФ. После многочисленных жалоб на театр общественники решили во всем разобраться и вынести свой вердикт в отношении творческой и административно-хозяйственной работы МХАТа. С творчеством все более или менее понятно: в этом сезоне театр выпустил 15 премьер, удачных, спорных, разных. На сегодняшний день в его репертуаре 39 спектаклей.

За административно-хозяйственную деятельность отчитался директор театра Олег Михайлов. Он привел ряд экономических показателей. Иногда цифры красноречивее слов. Например, выручка от реализации билетов в апреле 2018 года (тогда Доронина была худруком и директором МХАТ им.Горького) составляла 14 879,8 (в тыс. руб.). В апреле 2021 года - 25 245,6. Прибавка за три года – 10 миллионов. Если проследить динамику за «мертвый» летний сезон, там разница еще большая – 13 с лишним миллионов.

Вот данные по заполняемости зала в процентах.

Апрель, 2018 г. - 46%;

Апрель, 2021 - 92% (даже с учетом ковидных ограничений). Разница почти в два раза.

Июнь, 2018 – 33%.

Июнь, 2021 – 87%. Разрыв еще больший.

Средняя зарплата сотрудников театра увеличилась на 36%.

2018 год - 64 311,00 (ниже плана на 5 389 рублей).

2020 год - 87 513 руб. (выше плана почти на 10 000).

У Татьяны Дорониной зарплата не менялась. Хотя в театре она уже два с половиной года не появляется, все равно получает более полумиллиона рублей ежемесячно. Это данные Министерства культуры РФ.

- Наш театр при Дорониной был за традиционные консервативные ценности, - говорит один из старейших артистов труппы Валентин Климентьев. - Это стояние на своих принципах в какой-то момент стало окопным, оборонительным. О нас никто особо не писал. Наши установки перестали быть актуальными и конкурентными.

Когда несколько лет назад пришло новое руководство, мы снова стали активным, наступательным театром. О нас говорят, спорят. Одни нас хвалят, другие – ругают. Прежние наши союзники, вдруг стали нашими оппонентами, например, писатель Юрий Поляков, критик Татьяна Москвина....

Сейчас Министерство культуры должно продлить договора с нашим директором Олегом Михайловым. У Татьяны Васильевны, как у президента театра, есть свой кандидат на эту должность. Кто – мы не знаем. Уверен, 98 процентов труппы будет против создания такой структуры, где во главе театра стоит президент.

В этих сложных условиях театр продолжает строить планы на следующий сезон. Ожидается много премьер. «Женщины Есенина» по документальной книге Захара Прилепина. Спектакль «Розовое платье» - история одной женской судьбы. Главную роль сыграет Дуся Германова. Пьеса о художнике и власти, о Сталине и Шостаковиче - «Сумбур и музыка» музыкального и литературного исследователя Соломона Волкова. Антиутопия о нашем скором будущем «Хлорофилия» будет поставлена в жанре фэнтези. Запланирован мюзикл по мотивам сказки Гофмана «Песочный человек». Над спектаклем работает художник Михаил Шемякин. Андрей Кончаловский наконец осуществит обещанную постановку «На дне».

Выйдет детский музыкальный спектакль «Пиноккио». Маленькие зрители услышат отрывки из итальянской оперы – Россини, Пуччини, Верди, Доницетти в исполнении тенора, солиста Большого театра Валерия Макарова и живого оркестра. Будет еще одна детская постановка «Сказки в шатре» режиссера Алисы Гребенщиковой по рассказам Михаила Пришвина. Действие будет происходить в огромной палатке, разбитой на сцене, зрители будут сидеть внутри на «пеньках», «бревнах» и «траве». Только не мешали внешние силы.

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