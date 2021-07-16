«Шесть тысяч рублей в месяц на ребенка»: Ученые предложили ввести базовый доход и сказали, где взять деньги

Эксперты предлагают платить социальные пособия всем без исключения, но вводить эти выплаты поэтапно. Фото: Shutterstock

Современными робин гудами оказались ученые из Института народнохозяйственного прогнозирования РАН. Они выпустили доклад «Социальная политика в России: проблемы и решения». Эксперты выявили главные проблемы российской экономики: растущее неравенство и большое число бедных. Это не ново. А вот предложенные реформы - почти революционные.

БОГАТЫЕ ТОЧНО НЕ ОБЕДНЕЮТ

По Конституции Россия - социальное государство. И даже деньги на различные пособия выделяют немалые - триллионами рублей. Но они то ли испаряются в неизвестном направлении, то ли выдаются не тем, кому нужно. При этом для богатых раздолье. Налоги на доход низкие, на имущество - копеечные, на наследство - нулевые. Эксперты предлагают этот дисбаланс исправить. А для этого нужно модернизировать налоговую систему.

Первый шаг - увеличение подоходного налога. С 2021 года ставка уже стала прогрессивной. Те, кто получает больше пяти миллионов рублей в год, платят с превышения не 13%, а 15%. И даже это скромное увеличение привело к тому, что в бюджет стало поступать на 60 миллиардов рублей больше. Экономисты предлагают постепенно усилить прогрессию - до 25%.

- Наши оценки показывают, что у 20% наиболее богатых граждан норма сбережения достигает 25%. Увеличение ставки подоходного налога для них способно привести к такому перераспределению доходов, которое увеличит спрос в экономике, - говорится в докладе ИНП РАН.

Другими словами, богатые люди откладывают в свои заначки каждый четвертый рубль. И чем богаче человек, тем меньшую долю дохода он тратит на текущие нужды. Как считают экономисты, если увеличить для них подоходный налог, ничего страшного не произойдет. Правда, это нужно делать аккуратно.

- «Счетоводам» от налогов, которые думают, что механическое увеличение ставок приведет к росту бюджетных доходов, надо вспомнить слова Джонатана Свифта. Он еще в 18 веке говорил, что повышение налогов иногда способно обнулить бюджетные поступления, - говорит Аркадий Брызгалин, глава группы компаний «Налоги и финансовое право».

Глава группы компаний «Налоги и финансовое право» Аркадий Брызгалин. Фото: Иван ПРОХОРОВ

По его словам, прогрессивное налогообложение – всегда баланс между «экономической эффективностью» и «справедливостью». Вводить его стоит только после того, как страна начнет стабильно развиваться. Но если другого выхода нет, то прогрессия должна быть минимальной, даже символической, чтобы свести к минимуму ущерб для экономики.

- В каком-то виде прогрессивный налог все же стоит вводить. Но консенсуса на эту тему в правительстве пока нет, - говорит Никита Кричевский, доктор экономических наук.

ОЛИГАРХИ «ДВА ПРОЦЕНТА»

Большинство экспертов считают, что надо больше собирать не с доходов, а с уже имеющейся собственности. Особенно с дорогой. Или даже очень дорогой. Ученые из ИНП РАН предлагают ввести «налог на богатство». И обложить им те семьи, чье имущество оценивается более чем в миллиард рублей. Ставку повышать постепенно - в течение 10 лет.

С миллиардеров предлагают собирать по 1 - 2% от стоимости их активов. А с тех, чей капитал превышает пять миллиардов рублей, еще больше - 2 - 3% от стоимости их активов в год.

- Подобные диапазоны позволят взимать налог на богатство только с верхней децильной группы, а максимальная ставка применяется только к 1 - 2% населения с наиболее высокими доходами, - объясняют ученые.

Если объяснять проще, под действие налога на богатство попадет лишь 0,1 - 0,2% жителей страны. И это еще не все. По мнению Никиты Кричевского, стоило бы ввести и другие налоги на богатых. В частности, налог на наследство и дарение и налог на прирост финансовых активов. За все это российские богатеи сейчас не платят ни копейки. И, например, спокойно передают захваченную 90-е собственность своим отпрыскам, никак не делясь при этом с бюджетом.

ОДНИ НАЛОГИ ПОВЫШАЕМ, ДРУГИЕ СНИЖАЕМ?

Конечно, только повышать налоги нельзя. Тем более что бюджет у нас благодаря дорогой нефти и так профицитный, даже несмотря на пандемию. Если где-то выросло, то где-то должно упасть. Налог на богатство вряд ли ударит по эффективности экономики. Это скорее срезание лишнего жирка. И этот жирок стоит отправить в те сферы, где отдача будет выше.

- Нужно срочно снижать налоги для малого бизнеса. Для мелких предпринимателей они должны быть символическими. Нужны дополнительные льготы для тех, кто инвестирует в развитие. Но самое главное - нужен период спокойного развития, без закошмаривания по поводу и без. Современный бизнес больше боится не действующих налогов, а неподъемных доначислений после проверок. Они способны убить любой бизнес, что сейчас очень часто и происходит, - считает Аркадий Брызгалин.

По примерным оценкам, налоги на богатство будут приносить бюджету от 2 до 4 трлн рублей в год. Часть это суммы можно отправить не только на поддержку малого бизнеса, но и на поддержку бедных, считают экономисты.

- Если вводится прогрессия, нужно выводить из под налогов прожиточный минимум. Это неизбежно и обязательно. Прожиточный минимум на человека (с учетом неработающих членов семьи) облагаться не должен, - считает Аркадий Брызгалин.

При этом ученые из ИНП РАН предлагают внедрить сразу несколько способов поддержки бедных. Например, выдавать продукты и другие товары.

- Было бы целесообразно предусмотреть дополнительные меры компенсации снизившихся доходов населения. В том числе увеличить трансферты в натуральной форме, чтобы обеспечить самых бедных граждан продовольствием, медикаментами и другими товарами первой необходимости, - говорится в докладе.

Профессор Никита Кричевский с этим согласен. И предлагает дополнительные меры: обеспечивать горячим питанием не только младшеклассников, а всех школьников, а пособие на подготовку к учебному году сделать ежегодным.

Доктор экономических наук Никита Кричевский. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

БЕЗУСЛОВНЫЙ ДОХОД ИЛИ АДРЕСНАЯ ПОДДЕРЖКА?

Эксперты из Института народнохозяйственного прогнозирования идут еще дальше. Они предлагают ввести что-то вроде безусловного базового дохода. То есть платить социальные пособия всем без исключения. Но начать тоже постепенно. Сначала платить по 6 тысяч рублей каждый месяц на каждого ребенка. Потом по столько же каждой матери. И на третьем этапе - каждому отцу. А в качестве аргумента приводят результаты экспериментов по внедрению безусловного дохода в других странах.

- Ни в одном эксперименте не было зафиксировано увеличения расходов на алкоголь или табак. Дополнительные деньги люди расходовали на текущее потребление и товары длительного пользования. Меньше работать стали только матери-одиночки, которые хотели проводить больше времени с детьми, и недавние студенты, которые хотели получить больше знаний. При этом трансферты положительно влияли на физиологическое и психологическое здоровье людей, - приводят плюсы безусловной раздачи денег населению ученые.

По их мнению, таким образом деньги получат более 90% нуждающихся. Другие эксперты не так категоричны. «Вертолетную» раздачу денег они не поддерживают. А выступают скорее за адресную поддержку.

- Ежегодные расходы на обеспечение безусловного базового дохода для всего населения составят 18 трлн рублей. Не вполне понятно, из каких источников взять такую сумму. Если же принять программу по предоставлению пособий в размере дефицита дохода семьи, то она смогла бы помочь преодолеть бедность и потребовала бы существенно меньших бюджетных расходов, - считает Елена Гришина, ведущий научный сотрудник Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС.

Суть в том, чтобы поддерживать только тех, кому не хватает. Например, в правительстве рассматривают такой вариант. Если средний доход на одного человека в семье (включая детей) ниже прожиточного минимума, то государство добавит недостающую сумму. Правда, с ограничениями. Родители должны обязательно работать, а максимальная сумма компенсации - составлять не больше половины прожиточного минимума (шесть тысяч рублей в месяц в среднем по стране).

ЗАМОЛИТЬ ГРЕХИ

Как предлагают ученые, чтобы не вводить рискованную реформу сразу по всей стране, ее можно обкатать на отдельно взятом регионе. Например, провести эксперимент там, где больше всего бедных, проанализировать результаты и решить, что делать дальше. Примечательно, что эксперты даже продумали, как все эти изменения красиво преподнести населению.

- Даже спустя четверть века итоги приватизации воспринимаются обществом как несправедливые. Введение безусловного базового дохода способно исправить эту ситуацию, так как грамотно проведенная народная приватизация 1990-х годов была бы эквивалентна базовому доходу. За тем лишь исключением, что право собственности на активы можно наследовать, создавая неравенство в распределении приватизированной собственности, а базовый доход - нет, - говорится в докладе.

Мнения других экспертов на этот счет разделились.

- Прежде надо разобраться с залоговыми аукционами. Собрать так называемый Windfall tax (в переводе с англ. - «Налог на неожиданную удачу»). И собирать его надо с собственников, а не с принадлежащих им предприятий, - считает Кричевский.

- Давайте оставим приватизацию историкам и поэтам. Такими темпами государству придется очень много чего компенсировать. Приватизационное разграбление поколения 90-х никак не вяжется с копеечными безусловными доходами их детям и внукам через 30 лет. И уж совсем непонятно, почему старые преступления должны компенсироваться нынешними работающими, за счет их налогов, - считает Аркадий Брызгалин.

Стоит сюда приплетать приватизацию или нет - большой вопрос. А тезис о том, что сокращать неравенство между богатыми и бедными в России давно пора, сомнению не подлежит.

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