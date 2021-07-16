Продюсер раскрыл правду о больной раком Анастасии Заворотнюк и Петре Чернышеве

Уже почти три года вся страна молится за здоровье Анастасии Заворотнюк Фото: Мила СТРИЖ

Анастасия Заворотнюк почти три года борется с глиобластомой. Тяжелобольная звезда сериала "Моя прекрасная няня" сильно изменилась. Как говорят в окружении артистки, ее невозможно узнать. Однако по сей день нет ни одной фотографии измученной раком мозга артистки. Продюсер Олеся Сазыкина рассказала, почему.

Уже почти три года вся страна молится за здоровье Анастасии Заворотнюк. Актриса борется с глиобластомой - одной из самых агрессивных опухолей. Семья как может скрывает тяжелобольную артистку от посторонних глаз.

Продюсер Олеся Сазыкина рассказала, как пыталась увидеть Заворотнюк, но ей дали от ворот поворот. "У фигуриста Пети Чернышева - супруга Анастасии есть лучший друг. И этот его друг - мой хороший приятель. Я искала любую информацию о Заворотнюк... Так вот, несмотря на то, что до Чернышева я могла добраться через одно рукопожатие, у меня ничего не вышло", - цитирует женщину Собеседник.Ru.

По словам Сазыкиной, ее знакомого не пустили в дом к Насте. "Он не может ее увидеть. Больше скажу, лучшая подружка Пети - фигуристка Татьяна Навка. Так даже она не видит Заворотнюк", - огорошила признанием Олеся.

Ранее стало известно, что Анастасия много времени проводит во дворе своего загородного дома в Крекшино. На голове звезды отсутствуют волосы и поэтому она носит косыночку. Располневшая звезда передвигается в инвалидной коляске. При ней все время находится сиделка. Кроме того, у актрисы бывают сильные головные боли, от которых она теряет сознание. Гормональная терапия сказалась на внутренних органах знаменитости - пострадали сердце, печень и почки.