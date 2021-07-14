У Анастасии Заворотнюк есть несколько квартир в России и за рубежом, а особняк в Подмосковье актриса переписала на маму

Анастасия Заворотнюк. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Поклонники с трепетом следят за любыми новостями об Анастасии Заворотнюк. Вот уже почти три года актриса не появляется на публике из-за тяжелой болезни. В конце 2018 года звезде сериала "Моя прекрасная няня" диагностировали рак мозга. С тех пор жизнь артистки и ее близких разделилась на до и после.

Анастасия Заворотнюк мужественно борется с тяжелым недугом. Актриса перенесла операции и изматывающие курсы гормональной и химиотерапии. "Мне знакомый врач рассказывал, что в ЦКБ Анастасия, когда там лечилась, занимала чуть ли не весь этаж, чтобы минимум народа ее видели. Конечно, лечение дорогое, но там большую часть страховка покрывает. Для нее делают все по максимуму", - рассказал сайту kp.ru pежиссер Анатолий Демидов

Родные стараются, чтобы Анастасия по мере возможности вела нормальный образ жизни. Актрисе делают макияж и маникюр. К ней ходит массажист, а лечебную гимнастику проводит специально нанятый тренер.

Что касается быта, в подмосковном особняке звезды в Крекшино есть несколько помощников по хозяйству: няня для маленькой дочери, домработница, водитель, вызываемый по мере надобности, охрана и сиделка для самой актрисы. Она давно передвигается в инвалидной коляске.

Кроме этого у Заворотнюк имеется несколько квартир в России и за рубежом. "Я точно знаю, что свой загородный дом в Крекшино Анастасия официально переписала на свою маму. Право собственности перешло матери. Возможно, так Анастасия решила позаботиться о будущем мамы на случай непредвиденных обстоятельств... А, быть может, это был способ защитить имущество, чтобы его не арестовывали за долги приставы. По сути, из-за болезни Заворотнюк потеряла все свои фирмы, было не до работы", - откровенничает Демидов.

Он также отметил, что многие стараются помочь семье в такой сложной ситуации. Петр Чернышев работает в ледовом шоу под руководством Татьяны Навки. Фигуристка неоднократно помогала семье значительными денежными суммами на лечение Анастасии, а у Чернышева высокие гонорары в шоу. Анастасии также помогли материально Алла Пугачева и Максим Галкин. Речь идет о весьма существенных суммах, которые действительно являются хорошей поддержкой для семьи.

Актрисе помогли Пугачева и Галкин. Фото: Евгения ГУСЕВА

Стас Михайлов тоже давал деньги семье актрисы. 52-летний певец близко к сердцу воспринял трагедию, произошедшую с артисткой. "Я не люблю об этом говорить, дай Бог ей здоровья. Я хочу, чтобы у этого человека были перемены в положительную сторону", - отмечал как-то артист.

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