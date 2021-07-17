Иммунолог Николай Крючков: Эффективность кубинской вакцины Abdala - на уровне “Спутника V”

Кубинская вакцина Abdala не уступает российскому “Спутнику V” Фото: REUTERS

Кубинские ученые заявили о создании высокоэффективной национальной вакцины, которая в ходе третьей фазы клинических испытаний продемонстрировала 100-процентную эффективность в защите от тяжелых и летальных случаев заболевания. Вакцина называется Abdala, она разработана Центром генной инженерии и биотехнологии. 9 июля 2021 кубинские власти выдали экстренное разрешение на массовое применение препарата.

Что на сегодня известно о новой кубинской вакцине от коронавируса? Об этом в эфире “Радио Комсомольская правда” (97,2 FM) рассказал иммунолог, эксперт по международному здравоохранению, эксперт по лекарственным препаратам и их лицензированию Николай Крючков.

- Куба действительно располагает мощной биотехнологической индустрией, едва ли не самой развитой во всей Латинской Америке. Я в своё время убедился в этом собственными глазами, - говорит Николай Крючков. - На Острове Cвободы существуют два крупнейших института, которые занимаются вопросами разработки препаратов. Это Центр генной инженерии и биотехнологии и Институт вакцин Финли. Каждое из этих больших учреждений разработало несколько кандидатных вакцин. Для массовой вакцинации уже сейчас активно применяются две.

Первая – это Abdala Центра генной инженерии и биотехнологии, она названа в честь героя стихотворения Хосе Марти, революционного поэта Кубы. И вторая – Soberana, это Институт вакцин Финли. Они активно используются для иммунизации население начиная с конца весны. Не меньше двух миллионов человек уже получили минимум одну дозу препарата.

Как сделана Abdala? Это не векторная вакцина (как ”Спутник V”) и не мРНК-вакцина (как, например, Moderna). Это вакцина протеиновая, рекомбинантная, в этой области как раз многие годы работал кубинский биотех. Кстати, в России тоже есть своя рекомбинантная вакцина, она называется “Бетувакс-Ков-2” и находится в продвинутой стадии разработки и исследований. Так вот, кубинская рекомбинантная вакцина содержит некий фрагмент из S-белка, я подозреваю, что этот фрагмент называется RBD, может быть, с какими-то дополнениями. Схема применения трех-инъекционная. Для выработки полноценного специфического иммунитета, требуется три инъекции, каждая делается через две недели. То есть фактически это занимает полтора месяца.

Вот эта эффективность в 100% похожа на правду. В реальности, понятно, будет меньше, но даже если они достигнут показателя 99%, это будет все равно один из лучших в мире результатов. Но сразу оговорюсь, речь шла в отношении только тяжелых случаев. В отношении любых симптомов заболевания там эффективность чуть больше 92 %, в общем, такая же, как у "Спутник V”. И чуть меньшая, чем у МРНК-вакцин.

Там есть еще второй препарат – Soberana, он тоже вроде бы весьма неплох. Кубинцы не участвуют в программе COVAX по международному снабжению вакцинами. Они отказались от регистрации на своем рынке российских и китайских вакцин. Об американских речи вообще не шло, а Китай и Россия относятся к партнерским странам, к союзническим для Кубы. Но они все равно отказались это делать. И вот кропотливо, в течение длительного времени они занимались противоэпидемическими мероприятиями. Благо там это сделать довольно легко, с учетом развития системы здравоохранения.

- Как кубинцы относятся к обязательной вакцинации?

- Очень хорошо относятся. Потому что со школы очень подробно люди изучают, что такое вакцины, как они работают, почему это очень эффективная технология. Наверное, сомнения у каких-то людей есть, но в целом уровень осведомленности в обществе очень высокий. Они такие же дисциплинированные, какими в советское время были наши люди.

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