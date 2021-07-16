Сергей Шнуров опубликовал скандальное стихотворение: "Все ждут, когда уже умрет МакSим"

Шнуров не удержался от хайпа Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Сергей Шнуров всегда умел эпатировать публику. В бытность фронтменом группировки "Ленинград" певец чего только не вытворял. Причем не только на сцене. Однако, уйдя с большой сцены на покой, именитый артист продолжает провоцировать скандалы. И на этот раз он жестко высмеял любителей публично поскорбеть.

Сергей Шнуров отреагировал на смерть Петра Мамонова. 70-летний основатель группы "Звуки Му" скончался 15 июля в реанимации. Шнуров разместил в блоге стихотворение о кончине знаменитого артиста.

Параллельно эпатажный Сергей высказался не только о других звездах, но и рубанул правду-матку о любителях скорбеть на публику. По словам 48-летнего музыканта, некоторые россияне специально нагнетают обстановку, хайпуя на смерти.

Впрочем, и сам Шнуров не удержался от хайпа. Ведь стихотворение он разместил в блоге своего нового проекта, сделав репост в свой аккаунт, тем самым повышая охваты:

"…Когда б не смерть сегодняшняя Пети,

То на безрыбье б постили котят.

Все попрощались, кланяясь, засим.

Забыли. Люди жаждут новостей.

Все ждут, когда уже умрет МакSим,

Чтоб некрологи стряпать всех мастей", - написал он в блоге.

Отметим, Сергей Шнуров нередко высказывается на актуальные темы в стихотворной форме. Так, он вступал в словесный баттл с Ксенией Собчак и Иосифом Пригожиным. В конечном итоге муж певицы Валерии едва не подрался с оскорбившим его жену Шнуровым.