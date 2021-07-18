Дорогие и ужасные наряды на закрытии Канн-2021: седая Шэрон Стоун в бриллиантах, Тильда Суинтон в рубашке из «Бригады», Милен Фармер в платье Ирины Аллегровой

63-летняя Шэрон Стоун была самой элегантной на дорожке закрытия Фото: REUTERS

74-й Каннский международный кинофестиваль завершился. Звезды на красную дорожку церемонии закрытия наряды готовят заранее – знают, что весь мир их будет рассматривать и оценивать. Как правило, модные дома дают наряды знаменитым актрисам напрокат – выход на дорожку такого мероприятия гарантирует бесплатную рекламную компанию. Платье из кутюрных коллекций в среднем стоят от 500 тыс. до 1,5 млн. руб. Мы присмотрелись к последнему модному выходу в Каннах со стилистом Анваром Очиловым.

63-летняя Шэрон Стоун была самой элегантной на дорожке закрытия в платье от Dolce&Gabbana. Актриса не привезла своих стилистов, поэтому макияж ей делал владелец один из именитых владельцев студии красоты Парижа, а укладку – испанский парикмахер, работающий на фестивале от известного бренда. Обычно звезды первой величины приезжали на фестиваль со своей командой стилистов, ассистентов – но из-за пандемии в этом году это был невозможно, поэтому пользовались услугами специалистов, аккредитованных на мероприятии.

Шэрон Стоун говорит, что не хочет маскировать возраст, хочет оставаться женщиной, которая в свои годы выглядит настолько хорошо – насколько это возможно Фото: REUTERS

Анвар Очилов оценил образ звезды: «В этом платье можно было прийти на дорожку и в 60-х годах, и сейчас, и через лет 20. Корсет удачно подчеркивает силуэт, юбка и креативная накидка дополняют образ «греческой богини». Актриса в прошлом еще и модель, поэтому, что в «Основном инстинкте», что на закрытии Канн – она может себе позволить показать ноги, так как фигура отличная. Шэрон Стоун говорит, что не хочет маскировать возраст, хочет оставаться женщиной, которая в свои годы выглядит настолько хорошо – насколько это возможно. Ей это удалось. Стрижка тоже помогает убрать года. Удачное тонирование седины, естественный макияж. И да, тот случай, когда красота женщины затмила блеск весьма внушительных бриллиантов».

В какой-то момент на дорожке компанию Стоун составил старший сын 21-летний Роан. Парень приехал в Канны с мамой, так как у нее было здесь много важных мероприятий. Шэрон Стоун провела благотворительный вечер и аукцион в поддержку организации занимающейся профилактикой ВИЧ, а также получила Орден искусств и литературы от министерства культуры Франции.

42-летняя Розамунд Пайк единственная из актрис рискнула выбрать наряд в цвет дорожки. Звезда фильма «Исчезнувшая» не изменила своим модным предпочтениям и пришла в платье от модного дома Dior.

Стилист объясняет: «Тренд на нежные воздушные платья-зефиринки держится несколько последних лет. Если бы не пандемия, то его бы уже смыло «новой волной» модных решений. Но теперь даже приветствуется вот такое осознанное модное потребление. Актрисе идет пышный топ в виде сердца, и даже крой платья, который лишает ее талии – хрупким, высоким женщинам с длинными ногами можно так рисковать. В противном случае был бы провал. Обратите внимание на прическу Розамунд – каре со строгой прямой линией. Это – тренд, а не «локоны» и сложносочиненные укладки. Вспомните нашу Юлию Пересильд, которая пару дней назад тоже прошлась по этой дорожке. Вот и у нее тоже идеально простая и актуальная стрижка».

Розамунд Пайк единственная из актрис рискнула выбрать наряд в цвет дорожки Фото: REUTERS

60-летняя Тильда Суинтон верна модному дому Schiaparelli. Актриса пришла в рубашке из новой кутюрной коллекции итальянского бренда. Стилист объясняет этот выход оскароносной актрисы: «Образ из 90-х и начала «нулевых» создан собран из актуальных модных деталей высокой моды 21 года 21 века. И на неделях высокой моды, и в фестивальном кино, и в жизни женщины носят смокинги, костюмы и другую мужскую одежду. Набирающее обороты увлечение женщин мужской одеждой – следствие намеренного размывания гендерных границ, которое происходит в моде уже несколько лет. Оно добралось и до красной дорожки в Каннах. В шутку стилисты называют такой образ – праздничный выход из сериала «Бригада». Тильда выглядит классно в рубашке мужского силуэта с креативными узорами, которые превращают ее в нарядную вещь от именитого дизайнера».

Тильда Суинтон верна модному дому Schiaparelli. Актриса пришла в рубашке из новой кутюрной коллекции итальянского бренда Фото: REUTERS

43-летняя Мэгги Джилленхол пришла в платье Gucci. Но этот лук не спасают от модного провала даже массивные бриллианты. Актриса выглядит нелепо из-за кроя платья: под бюстье складки, а завышенная талия, обычно скрывающая недостатки фигуры - здесь напротив превращает стройную женщину в бесформенную. Анвар Очилов объясняет: «Очень актуальны сейчас тонкие лямки, которых здесь в избытке. Но они не спасают ситуацию. Это платье скорее для выпускного вечера в школе, когда швее можно простить ошибки в крое. Но не для Канн, где демонстрируют лучшие экземпляры из коллекций модных домов».

Мэгги Джилленхол пришла в платье Gucc Фото: REUTERS

38-летняя Джемма Чан пришла в наряде от Oscar de la Renta. Анвар Очилов считает: «Вот этот выход уже похож на наряды наших актрис на дорожке «Кинотавра». Дорого, нарядно, богато. Но в целом придраться не к чему – актуальный цвет 2021-го года, принт подходящий для торжественных мероприятий. Кстати, 2022-й год тигра можно встречать в похожем платье, уже есть рекомендации стилистов модных домов для главной ночи года – много блеска, шика, претензий стать королевой вечеринки».

Джемма Чан пришла в наряде от Oscar de la Renta Фото: REUTERS

27-летняя Адель Экзаркопулос – самая молодая актриса на красной дорожке. Звезда фильма «Жизнь Адель» пришла на церемонию закрытия в эффектном белом платье от Jacquemus. В этом году самые актуальные цвета – белый, золотой и серебристый. Адель справилась с выбором платья и даже рискнула дополнить образ чокером с металлическими вставками. Но парикмахера ей не досталось, поэтому заметно, что укладку Адель делала сама.

Адель справилась с выбором платья Фото: REUTERS

59-летняя Милен Фармер спит в холодильнике – так шутили в этом году в Каннах, подчеркивая ее моложавый вид. Скорее всего, у Фармер отличный косметолог или пластический хирург, а заодно и работающая диета. Наш эксперт тоже остался доволен: «Тот случай, когда звезда пришла в вызывающем наряде, но, зная возраст дивы – можно все простить и любоваться на красивые ноги. Милен Фармер здесь похожа на нашу «шальную императрицу» Ирину Аллегрову – кажется, что только они знают адреса бутиков в Париже, где продают эти платья-накидки».

Милен Фармер здесь похожа на нашу «шальную императрицу» Фото: REUTERS

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