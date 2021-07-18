Эдуард Басурин - о военном плане США по захвату Донецка: Летом 2014-го это было возможно

Эдуард Басурин Фото: Юрий СОБОЛЕВ

- ...Эдуард Александрович, минувшей ночью пришла странная такая информация – Михаил Саакашвили утверждает, что экс-директор ЦРУ и экс-глава центрального командования США Дэвид Петриус призывал киевские власти наступать на Донецк и даже подготовил план по взятию города… И еще Саакашвили сказал, что переслал план генерала Петру Порошенко, но тот не отреагировал. Как бы вы это все прокомментировали?

- Я о такой информации ничего не слышал… Но, может, он говорит за 2014 год? А в других случаях я не слышал о планах, которые могли быть похожи на то, о чем говорит Саакашвили,

- То есть, в принципе это может быть реальный факт такой, да?

- Сейчас трудно сказать… Давайте так. Теоретически - да, это могло быть, это правда, но опять же, привязки нужно делать по времени.

- А если бы они попытались, у них чего-нибудь вышло бы?

- Тогда бы, может быть, и вышло бы...

- В 2014 году? О, не дай Бог!

- Сейчас это, конечно же, невозможно.

- Кстати, а почему тогда могло выйти? Потому что еще слаба была ДНР?

- Конечно. Еще не было - в полном объеме - централизованного управления… (Вооруженными силами республики. - А.Г.) Это была самооборона, кто чем вооружен был…

Ну, то есть, тогда это возможно было. В принципе, на тот момент у них шансы какие-то были. Почему они этого не сделали, я не знаю.

- Саакашвили утверждает, что Петр Порошенко вообще никак не отреагировал на его информацию. Он, кстати, летом 2014-го уже был президентом Украины.

- Да, Порошенко в мае тогда избрался.

- А почему он не отреагировал, как вы думаете? Крови побоялся или...?

- Может быть, крови побоялся. Может быть, думал, что наши республики (ДНР и ЛНР. - А.Г.) без усилий сами сдадутся и не нужно будет воевать. Трудно сказать… а потом уже было не до этого ему. (Порошенко. - А.Г.)

- Как вы думаете, он жалеет об этом, Порошенко, или вряд ли?

- Я не знаю. Это Петра Алексеевича нужно спрашивать.

- Вообще, странно, почему Саакашвили все это время молчал и вдруг заговорил.

- Я думаю, это внутренние какие-то разборки у них там идут, в США. Трудно сказать. А иногда ещё люди ради тщеславия собственного начинают выкладывать воспоминания… Или тут обида, что он не востребован. Трудно сказать.

- Еще ещё такая информация. В субботу ЛНР обнаружила украинскую бронетехнику в подконтрольных Киеву населенных пунктах, у линии соприкосновения в Донбассе. Днем ранее американская делегация во главе с зампомощника генсека США по делам Европы и Евразии Джорджем Кентом посетила зону силовой операции Киева в Донбассе. Как бы вы это прокомментировали?

- Да, техника у них находится не в местах отвода, а в населенных пунктах, у линии соприкосновения, мы об этом все время говорим… Да, в последнее время очень часто делегации военные посещают. (зону боевых действий). Хотя, насколько я знаю, им это непозволительно, но они это делают и даже не скрывают…

- Как у вас там обстановка?

- Жарко.

- Климат или на передовой?

- Обстрелы есть, но не такие интенсивные, как раньше.

- Недавно у вас там был Геннадий Григорьевич Онищенко, он говорит, что вроде как потише стало. И вот еще. Служба безопасности Украины вызвала министра обороны Сергея Шойгу для вручения «письменного подозрения» и «проведения процессуальных действий», они его «обязали явиться» в Мариуполь. Вот такая смешная реформация...

- Ну, это не первый случай, когда они хотят, чтобы военные или политики приехали в Украину и им вручили бы подозрения или как там они их называют. С одной стороны, они как бы ведут свою игру - ведь все время ведь обвиняют, что Россия виновата. Поэтому они вот официально так вот везде это делают. (Подают.) Ну, тут комментировать нечего.

- Понял. Спасибо. Держитесь.

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