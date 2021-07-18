Белорусский дизайнер раскрыла реальный размер похудевшей Ларисы Долины

Лариса Долина на сцене "Славянского базара". Фото: Дмитрий КОРОБЕЙНИКОВ, InterMedia.

Все несколько дней, что Лариса Долина провела на "Славянском базаре", она удивляла поклонников стильными молодежными образами. Пока коллеги-артисты, изнывая от рекордной жары, гуляли без макияжа и в самых простых одеждах, похудевшая на 20 килограммов Лариса Александровна везде появлялась при полном параде. И хотя с собой звезда привезла внушительный гардероб, в фестивальном Витебске шоппинг она не пропустила. Последние несколько лет Долина при каждом визите старается заглянуть в студию местного дизайнера одежды Татьяны Сычевой, где в разное время наряжались Надежда Бабкина, Ким Брейтбург и другие знаменитости. Первая благодарность от Долиной в здешней книге отзывов появилась еще в 2013 году.

Артистка в "стройнящем" костюме. Фото: Роман РОДИН.

На этот раз королева джаза выбрала себе брючный костюм в пайетках, в котором блистала на сцене "Славянского базара". В пиджаке свободного кроя Долина выглядела такой миниатюрной, что примерить звездный костюмчик захотелось и журналистам "Комсомолки": вдруг и нам перепадет немного стройнящего эффекта? Но оказалось, наряд эксклюзивный - второго такого нет.

- На самом деле, этот образ был создан в сценической капсуле для другой артистки, - призналась "КП" Татьяна Сычева. - Она обратилась ко мне за неделю: "Выручай!". Так появились пять разных образов-трансформеров. Но на примерке певице что-то не понравилось, мол, костюм слишком широк, и она от него отказалась. А потом пришла Долина: "Я буду его мерить", и сразу взяла. Пришлось, правда, немного ушивать, потому что она сейчас очень худенькая: 42 размер одежды (стандартные параметры 86-66-92. - Ред.).

В этих брюках звезда ушла прямо из магазина. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

В своем Инстаграме звезда прорекламировала белорусский бренд: обычно знаменитости делают так только по бартеру. Но оказалось, что Лариса Долина за все заплатила из собственного кармана, даже не попросив скидку. Концертный наряд обошелся певице примерно в 200 долларов. Но на этом она не остановилась и потратила, по подсчетам "КП", от 500 до 1000 американских рублей за один визит в шоурум.

- Вот, например, платье-трансформер, - показывает дизайнер. - Сначала она не хотела примерять: мол, слишком свободное, а хотелось бы показать фигуру. Но когда надела, сразу оставила. Еще взяла цветные летние брюки, да так и пошла в них на репетицию. Хочу сказать, что Долина хорошо разбирается в трендах, моде и любит нетривиальные модели.

Дизайнер Татьяна Сычева показала "КП" платье, как у Долиной. Стоит такое больше 10 тысяч рублей. Фото: Алена МАРТЫНОВА

Кстати, после артистки примерить местные наряды захотела и Ирина Апексимова. Но когда актриса забежала утром в студию, дверь оказалась закрыта: дизайнер колесила по городу в поисках молний и другой фурнитуры, так как за сутки до отъезда Лариса Долина заказала себе еще один костюм.

Из-за этого наряда, который подписчики Долиной нарекли "медицинским", Ирина Апексимова осталась без шоппинга. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

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